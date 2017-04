Comerciantes auguran movilizaciones para que la Corredora se cierre domingo

Pareja se abstiene, evita votar junto a sus socios de gobierno y cree que se podría probar un tiempo.

El grupo de comerciantes del centro de Elche, que ha presentado en el Ayuntamiento 1.764 firmas solicitando que el corte al tráfico de la calle Corredora se pase del sábado al domingo, al insistir en que sus ventas han bajado hasta un 30% por este motivo, llevará a cabo movilizaciones, aunque todavía están por concretar. Lo que sí tienen claro es que no van a tirar la toalla, van a continuar luchando y además se sienten definitivamente respaldados por la mayoría de los concejales.

Así lo afirma Marga Valero, una de las cuatro pequeñas empresarias que encabezan esta iniciativa, después de que ayer el pleno, por mayoría, aprobara este cambio, gracias a los votos de PP (que presentó una moción en este sentido), Ciudadanos e Ilicitanos por Elche. Es decir, la oposición se unió y logró la mayoría. Pero es que además, el concejal del Partido de Elche, Jesús Pareja, no votó junto a sus socios de gobierno al abstenerse, por lo que PSOE y Compromís se quedaron solos. Pese a ello, el tripartito ya ha dicho que ese tipo de decisiones es materia de la junta de gobierno y que, pese a lo que diga el pleno, el cierre de la Corredora se mantendrá los sábados.

Jesús Pareja explicó posteriormente que no veía tan mal ese cambio, e incluso que se podría «hacer una prueba durante un mes o un tiempo prudencial». No obstante, también añadió que el PP no iba a «contribuir a generar grietas en el equipo de gobierno. No vamos a plegarnos a los que no dejaban antes debatir».

Y es que tanto Pareja como el socialista Héctor Díez aludieron a los tiempos en que gobernaba Mercedes Alonso y no les permitía, coincidieron en señalar ambos, ni presentar mociones ni debatir, por lo que muchas veces tenían que recurrir a las mociones in voce. «Nos hicieron pasar las de Caín», apuntaba el socialista.

El PP pidió el cambio del sábado al domingo «porque no perjudica a nadie» y al menos hasta que exista un proyecto de peatonalización en el centro. «Tenemos un alcalde encerrado en una habitación de cristal, maniatado por sus socios que hace oídos sordos a la ciudadanía.¿Dónde queda su transparencia, su participación?», exponía el edil Vicente Granero.



Del diálogo al monólogo

Desde Ilicitanos por Elche, el concejal Fernando Durá le recordó al tripartito que esta moción sale de los comerciantes y «parece que solo les gusten las mociones cuando los de enfrente opinan como ustedes. Prometen de palabra mucho diálogo, transparencia y consenso, pero el diálogo se convierte en monólogo».

En el turno de palabra de Ciudadanos, David Caballero aludía a que el pleno es el máximo órgano de representación ciudadana, al tiempo que lamentaba que el tripartito, pese a lo que votara el pleno, iba a hacer lo mismo que criticaba en su día al PP.

En defensa de no acatar en este caso el mandato del pleno Esther Díez, la edil de Movilidad Urbana, de Compromís, afirmaba que se trata en cualquier caso de una acción estratégica para garantizar la movilidad sostenible. «El debate supone definir un modelo de ciudad, ser más respetuosos con el medio ambiente y tender al objetivo de Elche Capital Verde Europea en 2030», manifestó.

El edil socialista de Comercio, Héctor Díez, mostró en primer lugar todo su respeto al grupo de comerciantes y se declaró convencido de que en el fondo de la cuestión todos los grupos estaban de acuerdo, es decir, en que la Corredora debe ser peatonal antes o después. Indicó a su vez que los cortes parciales no eran nuevos y que así se han venido produciendo con Diego Maciá, Alejandro Soler e incluso Mercedes Alonso. En cualquier caso, a juicio del PSOE, esta moción del PP «responde a oportunismo político para hacérselas tragar el equipo de gobierno». Polo de atracción turística, priorizar al peatón y al transporte público, flexibilizar los tickets de cortesía para aparcar, mejora en la iluminación de los principales ejes comerciales, o potenciar la dinamización comercial fueron otros de los argumentos del edil para defender la actual situación.

Fernando Durá quiso dejar claro por su parte que Ilicitanos por Elche había sido muy cauto hasta ahora sobre si peatonalizar o no «porque no existe ningún informe de tráfico sobre cuál sería el impacto, sí va a ir bien o va a ir mal».

Vicente Granero insistía en que no se estaba debatiendo la peatonalización, sino sobre hacer un cambio que, en materia medioambiental, según él, en lugar de evitar polución los sábados, se evitaría los domingos.

Esther Díez preguntó entonces al grupo municipal popular por qué cuando también lo hizo el anterior equipo de gobierno popular, lo llevó a cabo el sábado y no el domingo, para recordar a su vez que la discusión de esta medida se adoptó ya en la Mesa de Dinamización del Centro Histórico. «Ustedes priorizan el oportunismo al bienestar de los ciudadanos», dijo Esther Díez. «Cada vez que dicen que el centro se muere, el centro pierde un cliente. El argumento de que lo pasemos del sábado al domingo no tiene ni pies ni cabeza», remataba Héctor Díez.