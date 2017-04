La feria de vehículos antiguos de IFA se sitúa a la cabeza del sector en España con 300 automóviles

La muestra concentra modelos míticos de la automoción desde el año 1902

La feria de vehículos antiguos, Antic Auto, de la Institución Ferial Alicantina (IFA) se ha convertido este año en el número uno a nivel nacional tras concentrar más de 300 automóviles y duplicar su espacio expositivo, según apuntó ayer el presidente de Antic Auto, Juan Zaragoza. Las propuestas pueden visitarse en el pabellón 2 del recinto ferial hasta hoy, y al margen de su coste económico, muchas de estas piezas poseen un valor histórico incalculable.



Así, una oleada de vehículos clásicos inunda todo el espacio. Capós abiertos, motores exhibiéndose y mucho brillo en las cuidadas carrocerías se dejan ver en la XIV edición del salón internacional de automóviles, motocicletas y recambio antiguo y clásico. Dos días para contemplar maravillas de la ingeniería y vehículos clásicos singulares como un bólido de carreras de los años 20, único en el mundo, una reproducción del coche favorito de Al Capone en los años 30, o un autobús Chevrolet de color rojo brillante que recorría la distancia de Torremanzanas a Alcoy.



El salón sigue abierto hoy, de 10 a 19 horas, con 71 expositores en los que se pueden encontrar repuestos de automóvil y motocicleta, restauración, tapicería, subastas, miniaturas y artículos de coleccionismo.



Entre los modelos más espectaculares de la exposición, en la que también hay disponibles vehículos a la venta, destaca un bólido de carreras Talbot DC Sport, de 1922, que corrió en Le Mans. Es el único ejemplar deportivo que queda en el mundo con su carrocería, que se hacía artesanalmente para competiciones deportivas. Este ejemplar se está reconstruyendo a partir de la escasa información gráfica de la época. Los modelos de este coche de carreras, en otras versiones, no superan las 25 unidades en el mundo y este ejemplar en particular tiene un valor multimillonario según los especialistas del sector. Otros de los vehículos de gran antigüedad, y en perfecto estado, es un Overland de 1902, con más de cien años de antigüedad, y un mítico Ford T de 1915.



Otro coche a destacar es el Buick Master Six, uno de los vehículos más utilizados por Al Capone durante los años 30, durante la Ley Seca, por las calles de Chicago. Aquí se muestra este impresionante modelo en el que han simulado agujeros de bala para dejar presente lo castigado que llegaron a ser los vehículos de los mafiosos. Un modelo de este coche, de 1929, está disponible para la venta en esta exhibición.



La feria también muestra un curioso vehículo anfibio, el Gato Montés, que se presentó en la feria del automóvil de Barcelona en 1971 y del que apenas se fabricaron unas 200 unidades. Su bajo peso, 250 kilogramos, y su casco de fibra de vidrio permitía que su motor de dos caballos le desplazara por aguas tranquilas a cinco kilómetros por hora.



A lo largo de la jornada del sábado, IFA se llenó de curiosos, coleccionistas y profesionales del sector admirando todos los automóviles e, incluso, animándose a comprar algunas de estas joyas del asfalto. El evento cuenta con la presencia de agrupaciones de coches y motocicletas clásicas como son el Club Nacional 124, The Minis Chotos Club, Club Citroën 2CV Levante, Club Renault 4/4, VW Retromanía, La Abuela Club, Escudería Motos Antiguas Torrellano, Club Ruta del Sol, Vehículos Históricos La Marina, Club Los Antiguos, La Galga Cars Club, Club Clásicos Alicante, Club 2CV Mediterráneo.