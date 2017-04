Tumban la contrata de limpieza de edificios municipales de 2,6 millones

El Ayuntamiento de Elche tendrá que volver a empezar y redactar de nuevo el pliego de condiciones para la contrata de limpieza de los colegios de las pedanías y de todas las dependencias de titularidad municipal, después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales haya anulado la adjudicación del pasado 16 de diciembre por parte de la junta de gobierno a la mercantil FCC por importe de 2,6 millones de euros, cifra según el equipo de gobierno, aunque el PP habla de 6,5 millones.



Y es que el grupo municipal popular dio a conocer ayer que el mencionado tribunal en una «sentencia» -desde el Ejecutivo local se replica que dicho órgano no emite sentencias, sino resoluciones- de abril ha invalidado la adjudicación de lo que consideran «uno de los contratos más importantes del Consistorio».



Las razones que se argumentan son que la toma en consideración de una póliza de seguros de responsabilidad civil y de la implantación de certificados ISO u otros similares sólo es posible para acreditar la solvencia técnica de las empresas, y no para justificar la puntuación de un criterio de adjudicación.



El pasado 20 de febrero, la mercantil Sociedad Cooperativa El Palmeral, actual adjudicataria del servicio -que no se ha interrumpido en ningún momento y que continúa prorrogado, según fuentes municipales- interpuso un recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación a FCC alegando, entre otros motivos, la indebida motivación técnica de valoración de las ofertas.



Con fecha 2 de marzo, el mencionado tribunal decidió suspender el procedimiento de contratación, estudiar las alegaciones y, finalmente, anular el procedimiento de contratación, lo que supone que el Ayuntamiento tiene que volver a licitar el contrato.



«El Tribunal Central le da la razón a El Palmeral, lo que supone un nuevo varapalo al Ayuntamiento y es dicha empresa la que debe seguir realizando este servicio. Con esto se anula todo el procedimiento de contratación de este servicio tan importante y se mantiene que dicha empresa se quede realizando los servicios estipulados», declaraba al respecto Mercedes Alonso.



El concejal de Limpieza, Héctor Díez, indicaba por su parte que el equipo de gobierno siempre va a mantener «la transparencia y la objetividad en el proceso de adjudicación y, por ello, vamos a tener en cuenta las consideraciones del tribunal en el nuevo proceso de elaboración del pliego de condiciones». Así las cosas, el contrato continuará prorrogado posiblemente hasta verano o hasta finales de la temporada estival.



El Ayuntamiento tiene otro contrato de limpieza de 29 colegios del casco urbano que adjudicó el año pasado a FCC por importe de algo más de dos millones.