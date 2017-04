El tripartito mantendrá el cierre de la Corredora en sábado aunque el pleno vote pasarlo al domingo

González deja claro que la decisión es firme porque mejora la calidad de vida y aumenta la competitividad de los negocios. La peatonalización de la calle se licitará antes de 2018.

Visiones y sensaciones contrapuestas. Comerciantes que tratan de conseguir que el cierre de la calle Corredora pase de los sábados a los domingos, ya que aseguran que les está perjudicando a la hora de hacer caja, tuvieron la oportunidad ayer de entrevistarse cara a cara con el alcalde de Elche, Carlos González, quien quiso escuchar su aspiración, pero también argumentarles por qué el equipo de gobierno, sobre todo PSOE y Compromís, considera que es beneficioso para la ciudad seguir en esta línea. Pero es más, a preguntas de los periodistas, el primer edil adelantó ya que, aunque en el pleno del próximo martes salga aprobada por mayoría, previsiblemente, la moción del PP precisamente en ese sentido, es decir, que la interrupción del tráfico tenga lugar el domingo y no el sábado, el Ejecutivo local mantendrá su actual postura.



Carlos González recuerda en este sentido que el pleno «es un órgano de control y fiscalización» del Ejecutivo local, y que este tipo de decisiones son «competencia de la junta de gobierno, no del pleno». Es decir, que aunque toda la oposición, PP, Ciudadanos e Ilicitanos por Elche, que son mayoría, e incluso si el Partido de Elche, que forma parte del tripartito y se ha mostrado sensible también con respecto a los que piden trasvasar el cierre a los domingos, votara a favor de esa moción, el Gobierno local, en minoría, no la acatará, algo que ya ha ocurrido en anteriores mandatos con otro tipo de cuestiones. De fondo, está también la peatonalización definitiva de la Corredora. Al respecto, el alcalde señaló que quiere que la obra esté licitada para este año, sin descartar incluso que pudieran comenzarse las primeras actuaciones también en el presente 2017.



En cualquier caso, mientras Marga Valero, en nombre de los pequeños empresarios que han iniciado esta campaña reivindicativa y también una recogida de firmas, afirmaba ayer que salían de la reunión «disgustados», el alcalde de Elche calificaba el encuentro de «interesante» y de una nueva oportunidad para conocer «el punto de vista y la visión» de un grupo de comerciantes.



«Esperábamos que nos apoyaran y los hemos visto enrocados en una postura que no entendemos», manifestaba Valero, quien añadía que, pese a ello, van a serguir luchando, algo que ahora tienen que ver cómo concretarlo.



Este grupo de pequeños comerciantes -hay otros del centro que no se han sumado a esta iniciativa, aunque sí lo han hecho tiendas de grandes marcas asentadas en el centro- aseguran que llevaban un tiempo prudencial esperando a ver si la situación mejoraba. Pero, pasada la campaña de Navidad, decidieron en enero solicitar cita con el alcalde para abordar este asunto. Las mismas fueron atendidas por el concejal de Comercio, Héctor Díez, ayer por el propio alcalde y, en estas últimas semanas, también por los grupos municipales del PP, Ciudadanos, Ilicitanos por Elche y Partido de Elche. Con Compromís tuvieron oportunidad de conocer su postura al participar conjuntamente en un debate televisivo, según siempre los pequeños empresarios, quienes remarcan que «parados no nos vamos a quedar».



Por su parte, el alcalde recordaba ayer que siempre que se ha peatonalizado una calle ha existido una «pequeña pugna» con un sector del comercio, pero que luego se ha demostrado que ha contribuido a mejorar la calidad de vida y a aumentar la competitividad de los comercios.



Dinamización comercial, atractivo turístico, un centro abierto a los ciudadanos y hacerlo amable y agradable fueron otros de los argumentos que se aportaron desde Alcaldía, a la que también asistieron el concejal de Comercio, Héctor Díez, y la edil de Movilidad, Esther Díez.