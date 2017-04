La Guardia Civil arresta a un vendedor de seguros que estafó más de 22.000 euros

La Guardia Civil de Santa Pola ha detenido a un corredor de seguros, de 54 años, que presuntamente cobraba en efectivo pólizas y que luego nunca llegaba a formalizar, según este cuerpo.

El Instituto Armado tuvo conocimiento de varias denuncias de ciudadanos que aseguraban haber pagado sus respectivas pólizas de seguros y que, cuando habían necesitado hacer uso de ellas, sus compañías les comunicaba que no tenían seguro alguno en vigor. Ante estos hechos, los agentes iniciaron una investigación, que dio como resultado un nexo en común en todas las víctimas conocidas hasta el momento: un subagente comercial que trabajaba para dos corredurías diferentes de seguros, las cuales operaban, a su vez, con seis compañías de seguros diferentes.

La presunta cantidad estafada, hasta el momento, supera los 22.000 euros, aunque no se descarta la aparición de más posibles víctimas. Igualmente, estos hechos han provocado en su conjunto más de 4.000 euros en perjuicios ocasionados a diversos clientes, por no encontrarse asegurados realmente.

La investigación comenzó cuando una mujer fue denunciada por los agentes de seguridad ciudadana por conducir su vehículo sin seguro obligatorio. La conductora reiteró a los agentes que ella tenía contratado un seguro y que no entendía que no constara así en la base de datos policial consultada, ya que ella sí que presentaba un recibo del pago de su seguro. A esta situación se sumaron varias denuncias más de otras personas que alegaban que, cuando solicitaron los servicios de su compañía de seguros, éstas les comunicaban que no tenían ninguna póliza en vigor con ellas.

Aprovechando su condición de corredor de seguros y, en muchos de los casos, la amistad que tenía con las personas afectadas, cobraba en mano el dinero en efectivo de las pólizas, tanto de vehículos como de locales comerciales que, supuestamente tramitaba, pero que nunca llegaba a tramitar.

Por todo ello, ha sido detenido un vecino de Santa Pola, lugar donde se encuentra la casi totalidad de los afectados y al que se le imputa la autoría de 13 delitos de estafa y cuatro delitos de falsedad documental.