Educación abrirá once aulas en la zona nueva de Altabix y el campo por la alta demanda

El Carlos III reabrirá con tres clases

No dos, sino tres serán finalmente las aulas que el próximo curso se crearán, en principio, y permitirán reabrir el antiguo colegio Carlos III, un centro que ya fue remodelado en su día para acoger provisionalmente a los alumnos del Princesa de Asturias mientras éste se construía. Además, en total, según el arreglo escolar para el próximo curso en Elche, es decir, la planificación para adecuar el número de alumnos a los colegios existentes, se habilitarán 11 nuevas aulas, pero se cerrarán otras cuatro en zonas donde la cifra de matrículas ésta siendo cada vez menor.



En febrero de 2015 se cerró el colegio Carlos III, en San Antón, y ahora se volverá a abrir en septiembre de 2017 para acoger a los niños de 3 años de las nuevas familias asentadas en este barrio, en la zona de Travalón y en el entorno el campo de fútbol. El Ayuntamiento llevará a cabo un nuevo acondicionamiento para dejar listo el centro, que pasará a denominarse colegio Número 37, aclaró ayer la edil de Educación, Patricia Macià.



Esta zona carece de suficientes plazas para acoger a todos los niños del lugar, por lo que con la creación de las nuevas aulas se espera dar respuesta a las familias, según el Ayuntamiento.



Las familias que deseen escolarizar a sus hijos aquí deberán presentar las solicitudes en el colegio Princesa de Asturias, centro habilitado para este proceso.



La Dirección General de Política Educativa de la Conselleria de Educación, que ha dado a conocer el arreglo escolar para el próximo curso en Elche, considera, no obstante, que deben suprimirse cuatro aulas.



En concreto, se eliminará un aula de Primaria en el colegio Miguel Hernández, ya que solo son 15 niños de 5 años los que se calcula que pasarán a primero de Primaria el curso próximo, por lo que solo es necesaria una clase. «Por lo que vemos, este colegio pasará a ser un centro de una línea», aclaraba la edil.



Lo mismo ocurre en el colegio Reyes Católicos, donde se suprimirá un aula de Infantil de segundo ciclo; así como un aula de Primaria en el Ausiàs March. La Conselleria también contempla quitar una unidad de Primaria en el Mariano Benlliure.



En cambio, se habilitan o crean once aulas. Para empezar, las aulas de dos años del Ausiàs March y el Dama d'Elx, un proyecto experimental que ha tenido una gran demanda, continuarán habilitándose, según la Conselleria. Además, el colegio Jorge Guillén aumenta un aula para Educación Especial; y en el Princesa de Asturias se prevén tres clases más de Primaria, (es un centro que todavía no está al completo, dada su juventud). La Galia también sumará una unidad más, así como el colegio de Pusol. Las tres del Carlos III completan la cifra.



Los centros docentes tienen hasta el próximo día 27 para presentar a la Concejalía de Educación las alegaciones a este arreglo escolar, para que se debatan en el Consejo Escolar Municipal y, posteriormente, elevarlas a la Conselleria.