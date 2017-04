El centro «en movimiento»

La Glorieta, la plaza de Santa Isabel y la plaza de Santa María se convirtieron ayer en los escenarios urbanos de «En calle Elx», la propuesta con la que el festival Abril en Danza ha decidido tomar las calles ilicitanas. Un público conformado por multitud de personas pudo disfrutar de tres espectáculos de baile que se fueron representando, sucesivamente, en este trío de emplazamientos.



Dos componente de la compañía de danza contemporánea Lasala, afincada en Donostia, fueron los encargados de abrir con su espectáculo «Hooked», centrado según Asun Noales, directora del festival, en la indagación para generar un lenguaje físico y una estética actual. Esta obra «refleja la necesidad constante del ser humano en tener una vinculación afectiva con otro y sus efectos», precisó la directora también de la compañía ilicitana Otra Danza.



Jóvenes, mayores y niños siguieron, a continuación, en la plaza de Santa Isabel, «Billie Jean», de la compañía La Intrusa. La pieza plantea la estrecha línea que existe entre la obsesión por exponerse y curiosear en la vida de los demás, y la necesidad de mantener oculta una privacidad probablemente no tan perfecta.



El ilicitano Inox y su show «On the one» fue el encargado de cerrar la experiencia. Se trata de un reconocido bailarín de «popping», un baile urbano, perteneciente a los llamados «funk styles», ligado a la cultura Hip Hop. Sus logros más importantes van desde impartir clases en reconocidas escuelas europeas hasta ser el actual campeón de la Red Bull Bc One Spain. Hoy repiten los mismos espectáculos en tres puntos de Alicante.