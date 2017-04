El tripartito retira los juegos de la plaza Primero de Mayo que desde 2010 eran inseguros

Las familias acostumbradas a acudir al parque Primero de Mayo se encontraron ayer con que los juegos infantiles habían desaparecido por la mañana. La zona continuó estando perimetrada, ya que existen algunos desniveles que pueden originar caídas, pero aún así el vallado volvía a estar en el suelo, mientras se está a la expectativa ahora de ver cómo serán los nuevos juegos.

Parques y Jardines optó ayer por retirar definitivamente los juegos infantiles de la plaza Primero de Mayo, en el barrio de Carrús. Esta instalación estaba considerada como totalmente insegura, dado que desde que se habilitó en el año 2010, coincidiendo con la inauguración tras remodelarse al completo esta zona, carecía de homologación, según fuentes del propio Ayuntamiento de Elche.



Estos juegos infantiles fueron precintados la semana pasada, ya que, durante una revisión, se comunicó oficialmente que no cumplían con los requisitos de seguridad para el ocio de los menores.



No obstante, pese a ese vallado, en los últimos días han sido continuas las escenas de menores, e incluso de adultos que, haciendo caso omiso del perímetro de seguridad, se lo saltaban e incluso lo desplazaban para entrar y jugar pese a lo evidente de la situación.



El concejal de Parques y Jardines, Antonio García, manifestó ayer que en breves días se procederá a colocar en el mismo punto otros juegos infantiles provisionales y, más adelante, una instalación ya definitiva.



La zona, no obstante, no se queda sin recursos para los niños, puesto que sí se pueden utilizar los columpios y caballitos próximos.



Vecinos de la zona criticaban, por otra parte, la falta de información durante estos días. A muchos les extrañó desde el principio ver los juegos infantiles vallados, pero también comentaban en esta plaza Primero de Mayo que si hubieran colocado, además, carteles explicativos o solicitando no acceder a esta zona por motivos de seguridad, seguramente los padres y niños hubieran sido más precavidos.