Investigan si el incendio en el Tiro de Pichón se produjo por un problema en el sistema eléctrico

El incidente también ha afectado al gimnasio, al jacuzzi, a un vestuario y al techo.

Todo apunta a que la causa del incendio que se produjo en la madrugada de ayer en el Club Deportivo Tiro de Pichón de Elche está relacionada con un fallo del sistema eléctrico, según reseñaron desde su junta directiva a este diario pocas horas después del incidente.



Un fuego que obligó a desplazar tres unidades de bomberos del Parque Comarcal de Elche y del de Crevillent y que se saldó con la sauna calcinada y dejó afectados un área del gimnasio, el jacuzzi, el vestuario femenino y el techo.



El presidente del Tiro de Pichón, José Vicente Agulló, explicó que a última hora de la tarde del miércoles detectaron un olor a quemado en el pasillo anexo a la sauna, donde hay bastante cableado, por lo que decidieron cancelar el servicio. De ahí que tengan la sospecha de que las llamas fueron provocadas por un cortocircuito en este lugar, aunque en ese momento los técnicos de mantenimiento no vieran ningún tipo de peligro de incendio. «No fue hasta las tres de la madrugada, hora de entrada del servicio de limpieza, cuando se percibió el humo y se dio el aviso. Los bomberos llegaron rápidamente y a eso de las seis y media de la mañana el incendio estaba totalmente apagado», manifestó.



El presidente del club recalcó que no pueden tocar nada hasta que no acudan los peritos de su seguro a analizar el lugar de los hechos y a discernir las causas del suceso. No obstante, mañana tienen previsto recuperar el servicio del gimnasio, que ayer optaron por cerrar temporalmente junto al de la piscina. Para ello, reorganizarán el vestuario masculino de cara a que lo puedan utilizar hombres y mujeres. «La piscina, que se encuentra también junto al lugar del incidente, esperamos poder reabrirla el martes. Teniendo en cuenta que el lunes es fiesta, tampoco perdemos tantos días. El único problema es que hemos tenido que cancelar todas las actividades infantiles, en la zona de baño, que había programadas para este sábado», reseñó el presidente, que añadió que han solicitado en la Concejalía de Deportes el uso de alguna zona de la piscina municipal.



Desde este club deportivo recordaron que no hace mucho también padecieron un incendio en otro de los edificios con los que cuentan, en un área de cocina. Al parecer, también se produjo por un cortocircuito. Sin embargo, no creen que tenga nada que ver una cosa con otra.