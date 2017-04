Exlimpiadoras de los centros del Servef exigen que les devuelvan sus empleos

Medio centenar de personas se concentraron ayer en la Plaça de Baix de Elche, entre las diez y las once de la mañana, para protestar por la no subrogación del total de la plantilla de trabajadoras que hasta noviembre del pasado año prestaban el servicio de limpieza de todos los centros del Servef en la provincia de Alicante. En la licitación llevada a cabo por el organismo público se le concedió el servicio a la empresa STV Gestión, quien no subrogó a las 17 trabajadoras que estaban contratadas para tal efecto e incorporó a nuevo personal a los centros del Servef en Elche, Alicante, Elda y Orihuela, donde se reprodujo la concentración de protesta.



Las trabajadoras, arropadas por familiares y miembros del sindicato UGT, lideraron una manifestación pacífica en la que denunciaron que «el Servef no ha velado por de los derechos de las trabajadoras» y «las ha dejado en una situación de desprotección, ya que desde el 1 de noviembre del 2016 se encuentran sin puesto de trabajo, habiendo tenido hasta entonces un contrato indefinido que hoy nadie reconoce».



Mientras, una treintena de personas arroparon frente al Ayuntamiento de Orihuela desde las 12.30 horas a las cuatro trabajadoras que prestaban servicio en el Centro de Formación del Servef de la localidad. Durante la protesta, las limpiadoras desplegaron una pancarta en la que se podía leer: «Queremos que nos devuelvan nuestro trabajo». Los concentrados pidieron al Servef que reconsidere la situación y obligue al nuevo contratista a asumir la plantilla íntegra de trabajadoras. El secretario Territorial Intercomarcal de UGT, Ismael Senent, presente en la protesta, también denunció que las empleadas, además, no cobraban su salario desde febrero.