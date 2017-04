Comerciantes presionan con 500 firmas más para cambiar el cierre de la Corredora

El grupo de comerciantes del centro que lleva semanas impulsando una decidida acción con el objetivo de conseguir en última instancia que el cierre de la calle Corredora se traslade del sábado al domingo presentó ayer en la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano (OMAC), en la Plaça de Baix, 526 nuevas firmas de apoyo, las cuales se suman así a las 1.238 presentadas hace prácticamente un mes.

Aquellos pequeños empresarios que aseguran que, desde que se viene impidiendo el paso a los vehículos privados desde las 12 horas hasta la medianoche, sus ventas han descendido sensiblemente, anunciaron también que tienen intención de acudir al pleno del próximo martes donde se votará en principio una moción del PP por la cual se pide precisamente hacer realidad esta reivindicación. A priori, todo apunta a que dicha moción saldrá adelante, ya que el resto de grupos de la oposición, Ciudadanos e Ilicitanos por Elche, también han mostrado su respaldo a estos comerciantes. Es más, hasta el Partido de Elche podría, tal vez, alinearse con la oposición que, ya de por sí, suma mayoría frente al tripartito.

Vendedores del centro implicados en esta campaña confían en que la moción salga adelante, por lo que avanzan ya que van a pedir que lo aprobado en el pleno se cumpla con carácter inmediato, es decir, incluso para el siguiente sábado 29 de abril.

No obstante, no está claro que lo que se apruebe en el pleno se tenga que cumplir obligatoriamente. Precedentes de otro tipo ya ha habido durante el pasado y actual mandato. PSOE y Compromís, fuerzas mayoritarias en el tripartito, han dejado claro, en cualquier caso, que no va a haber marcha atrás en esta cuestión.