El tripartito devolverá 312.000 euros de una ayuda europea sobre energía

El tripartito y el PP llevan meses defendiendo posturas contrarias sobre cómo mejorar la eficiencia energética de las farolas de la ciudad. Durante el pasado mandato el PP apostó por concurrir a una ayuda europea para, mediante un concurso, adjudicar a una empresa privada una auditoría y la mejora energética de las luminarias públicas de la ciudad sin ninguna inversión municipal, pero a cambio de que una empresa fuera la que realizara el desembolso para, después, ingresar el ahorro en la factura de la luz municipal de años venideros.



No obstante, el tripartito lleva tiempo defendiendo que la inversión para mejorar la eficiencia energética del alumbrado público sí debe ser municipal para que, en unos años, ese ahorro municipal vaya a parar a las arcas públicas y no a manos privadas.



Así las cosas, en la Comisión de Hacienda celebrada ayer se informó de que va a crear una partida para devolver los 312.000 euros que Elche recibió en 2014 del Fondo Europeo de Eficiencia Energética, tras acordar el anterior equipo de gobierno del PP concurrir a esas ayudas. Ese dinero se destinó a la realización de una auditoría energética, que ya se hizo, y es el que ahora hay que devolver.



Desde el grupo municipal del PP se afirmaba ayer que ahora, con la devolución de este importe, «se ha tirado a la basura un proyecto pionero para el municipio, avalado por la Unión Europea y que tiene consecuencias muy graves, como es quedarnos sin las mejoras que esto conllevaba en el municipio y sin una cantidad importante que se podría haber destinado a otras inversiones y mejoras en la ciudad, quedando a la cola de otros municipios pioneros en esta materia».



Desde el tripartito niegan que eso vaya a ser así, ya que aseguran que la eficiencia energética se está llevando a cabo progresivamente en las luminarias de la ciudad y que el ahorro futuro, en lugar de ir a una firma, revertirá en las cuentas públicas para realizar otro tipo de inversiones.



Los populares criticaron también que en la comisión de Hacienda, donde se informó de este asunto, no se dieran explicaciones. «Sólo se ha entregado el informe en el que consta la orden europea para su devolución. Hasta este momento el tripartito siempre había realizado afirmaciones contradictorias, llegando a decir que estaba la posibilidad de no devolver el importe. Pero ahora vemos cómo Elche pierde una gran ayuda europea. Ellos no querían asumir un proyecto que realizó el PP en su día, anteponiendo las siglas políticas a los intereses ciudadanos», afirmó el edil Vicente Granero.



Por otra parte, la concejal de Hacienda, Ana Arabid, también en esta misma comisión específica, comunicaba que finalmente el Ayuntamiento tendrá que destinar 6,7 millones de euros a amortizar deuda con los bancos.



Esta es la cantidad del remanente de Tesorería tras liquidar el presupuesto del año pasada y después de destinar 4,8 millones de euros a facturas de 2016 que se presentaron en 2017.



En el ejercicio anterior, el importe de las facturas de 2015 que quedaron pendientes de pagar en 2016 ascendió a 5,9 millones de euros, con lo que al final resultó un remanente de 6,1 millones, cifra que, por imperativo legal, se tiene que destinar a reducir préstamos o créditos con los bancos.