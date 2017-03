Los «influencers» cotizan al alza

Tres alicantinas influyentes relatan su experiencia.

¿Sabías que ElRubius, un youtuber que supera los 20 millones de suscriptores, tiene más audiencia en cualquiera de sus vídeos que un programa de «Sálvame»? Quizá por eso marcas como Fanta le pagan auténticos pastizales por simplemente hacer una mueca en uno de sus spots publicitarios. Las reglas del juego en el mundo marketing han cambiado a la par que la sociedad y su revolución digital. Las audiencias más jóvenes apenas consumen televisión y se pasan el día en las redes sociales interactuando con miles de personas. Una de las fórmulas que tienen para llegar a ellas es formando parte de esa conversación a través de personas influyentes en el ciberespacio que conecten con sus valores de marca. Los denominados influencers, que cada vez están más al alza. Según un estudio del Interactive Advertising Bureau (IAB), el 85% de los internautas sigue a estos embajadores de las marcas en redes sociales.



Sobre este nuevo fenómeno, e incluso nueva vía laboral para muchos alicantinos, hablará la empresa valenciana Brandmanic, referente dentro del territorio influencer a nivel nacional, en unas jornadas que tienen lugar mañana en el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Elche. El CEO de esta mercantil, Luis Soldevila, asegura que, cuando nos centramos en estas figuras, hay que diferenciar entre top influencers, influencers, microinfluencers y celebrities. «Su clasificación depende del número de seguidores que tienen, de la capacidad de enganche, del promedio de interacciones de cada publicación, de su potencial para generar tráfico, ventas, etcétera», explica Soldevila.



También indica que ellos han creado toda una comunidad, denominada Marvelcrowd, que engloba a jugadores de fútbol, músicos, actores, humoristas, instagramers, bloguers de moda... Desde esta empresa establecen esa interrelación entre marca e influencer, y miden su impacto. «Nos podemos enfrentar a casos como el de una firma de coches que, en vez de hacer un anuncio al uso, invita a cinco personas influyentes en la red que representan a diferentes targets (jóvenes, padres, empresarios, etc.) a un fin de semana en el que conducirán un nuevo modelo. Cada uno de refleja su experiencia en sus perfiles y ese contenido orgánico es más fiable para el público que un anuncio. Muchas veces más barato», dice.



Tres influencers, residentes en la provincia, asistirán también a dicho evento. Por un lado, María José Planelles, autora del blog y de la cuenta de Instagram «Con los niños a la mochila», orientada a planes con pequeños. Rafaela Martínez-Dueñas, que tiene un blog de viajes, «From my glasses», y un perfil en Instagram con más de 66.000 seguidores. En ambas plataformas relata sus andanzas por el mundo. La venezolana Isabel Delima es la cara visible de una web y de una cuenta de esta misma red social que se llama «Vida fit y activa», en la que acapara 161.000 «followers», con lo que entra dentro de la categoría de las «top influencer». Su fuerte son los contenidos vinculados al deporte y a la vida sana. Hace siete años llegó a España y tuvo una niña pequeña sola, por lo que no podía trabajar. Empezó a centrarse en subir contenidos interesantes para ella en redes sociales. «Intentaba simplemente colgar cosas que tuvieran que ver con un concepto determinado, y cuidar la calidad de la imagen», afirma. Y le funcionó. Cuando creció su hija y tuvo tiempo para trabajar, se planteó qué hacer porque no podía descuidar sus perfiles, ya que comenzaban a convertirse en un modelo de negocio. Así que ahora solo se dedica a eso. Le han contactado marcas como Puma, Skechers, My Body Genius... Con el fin de que aparezca en sus fotos o vídeos con sus productos. Actualmente, prepara un canal de Youtube, para llegar a su público de forma más directa.