Elche, plató nacional de videoclips

Frente al objetivo de La Fábrica de Hielo se han puesto Sergio Dalma, Sweet California, Soraya o Henry Méndez.

Una nave del polígono de Carrús de Elche, desde hace un par de años, se ha convertido en la «fábrica» donde reconocidos artistas del panorama musical nacional acuden a convertir sus canciones en historias audiovisuales. Tres jóvenes arquitectos que no vieron demasiadas posibilidades en el arte de levantar edificios decidieron reenfocarse hacia la industria del videoclip y dar servicio, desde la ciudad de las palmeras, a varios de los grupos que más «fenómeno fan» generan en España. Hablamos de Sergio Dalma, Sweet California, Melendi, Dasoul, Pastora Soler, Porta, Edurne, Henry Méndez, los extintos Auryn o Alejandro Sanz.



Estos tres emprendedores son Pablo Pacheco, Enrique Mateos e Irene Mateos, que actualmente trabajan con las discográficas más importantes del país: Sony, Universal y Warner. Y, ojo, para los rodajes no cogen sus bártulos y se desplazan hacia Madrid o Barcelona. Gran parte de las grabaciones las desarrollan o en su propia sede, cuando se trata de interiores, o a muy pocos kilómetros de la misma. El municipio ilicitano, por ejemplo, ha sido el plató de varias de sus producciones.



Uno de los últimos vídeos de la cantante extremeña Soraya Arnelas, «Long Time», lo rodaron, con unos elegantes tintes tropicales, en el Huerto del Cura. Para la canción «Basta», de Edurne, localizaron en una casa de lujo de la pedanía de Valverde. A Carlos Baute le grabaron un vídeo en la Finca Torre Azul y a Dasoul en un paisaje desértico recreado en Peña de las Águilas, en el que introducían una caravana vintage y una moto custom que generaba una fotografía que rememora la norteamericana Arizona. Con este mismo artista, conocido entre los seguidores de la música latina, también rodaron dentro de una discoteca del centro de Elche.



Y es que el equipo de La Fábrica del Hielo ve potencial cinematográfico en espacios que pasan totalmente desapercibidos. En la playa de Arenales han llevado a cabo varios videoclips con diferentes artistas: el dominicano Henry Méndez o la boy band, que se separó recientemente, Auryn. El camino del Faro de Santa Pola también es otro de los principales emplazamientos donde a esta productora le gusta poner a hacer todo tipo de locuras a los grupos con los que trabajan.



Porque esa es otra. Según Pablo Pacheco, uno de los impulsores de La Fábrica, ya tienen tal grado de confianza con los artistas que, de vez en cuando, les someten a situaciones un tanto complicadas. «Por ejemplo, la pobre Soraya ya se ha cogido más de un constipado rodando con nosotros, ya que la sumergimos en algunas escenas en las que el agua estaba un poco fría. Asimismo, el director con el que solemos trabajar es muy exigente y alguna vez se le ha ido la noción del tiempo perfeccionando algunos planos y ha tenido a cantantes como Sergio Dalma rodando más de 15 horas. La verdad es que, a pesar de trabajar con auténticas estrellas de la música, no tenemos queja de ninguno. Son muy profesionales y gente muy agradable, que rompen con cualquier tipo de tópico», explica Pacheco.



Gregorio Arroyo es el realizador de cabecera de esta productora. Un nombre con sello alicantino y con amplio bagaje dentro de esta industria. También colaboran con otros profesionales, procedentes de la provincia, como Roland de Middel.



Los tres arquitectos aprovechan sus conocimientos técnicos para construir todo tipo de decorados, desde la habitación de un hospital al escenario de una de las escenas de la película de «Love Actually», a la que hacen un guiño en una vídeo de Melendi. En cartera tienen el próximo vídeo de Ismael Serrano y el nuevo de Soraya Arnelas. La maquinaria de esta fábrica, de momento, no deja de funcionar. El ritmo para ellos no se para, en todos lo sentidos.