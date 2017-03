Madrid ahora da esperanzas con la Dama

Es cuestión de ser escéptico o no. Han sido tantos los anuncios de que por parte de las administraciones se ha trabajado, se han hecho gestiones, se han mantenido reuniones, se han enviado peticiones o se han aprobado mociones en favor de que regrese la Dama, sea el grupo gobernante que sea, que el penúltimo anuncio de que la pieza puede regresar a Elche en un plazo bastante razonable –ahora se apunta a 2018– no evita caer en la reflexión de que hasta que no esté en su localidad uno no se lo creerá.



Parece ahora que se ha reactivado todo el proceso por parte del Ayuntamiento de Elche, aunque en la etapa de Mercedes Alonso, y en la de su antecesor, Alejandro Soler, también se defendía continuamente que se estaba trabajando para, al menos, reeditar la visita de 2006.



Cierto es que en esta nueva aven tura, el Ayuntamiento va de la mano de la Generalitat, aunque el distinto color político de Valencia y Elche con respecto al Gobierno central no da para ser demasiado optimistas. El socialista Diego Maciá consiguió que el busto ibérico retornara cuando José Luis Rodríguez Zapatero estaba La Moncloa.



En cualquier caso, el alcalde de Elche, Carlos González, se mostraba ayer, tras reunirse en Madrid por este asunto con el secretario de Estado de Cultura Fernando Benzo Sáinz, y con Luis Lafuente, director general de Bellas Artes, contento: «Ha sido una reunión positiva, satisfactoria, en la que le hemos trasladado al secretario de Cultura la importancia que tiene para Elche el regreso de la Dama».



González salió del encuentro, en el que también estaban presentes la concejal de Cultura, Patricia Macià, y el subdirector general de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana, Antonio Bravo, entendiendo que el Gobierno no cierra la puerta a una posible cesión aunque, de momento, temporal.



E incluso avanzaba una posible franja temporal: la segunda mitad de 2018: «A partir de ahora vamos a tener que trabajar con el Ministerio de Cultura, por una parte para poner en marcha un proyecto museográfico para contextualizar esa posible cesión de la Dama. En segundo lugar, se va a trabajar para buscar la fecha más adecuada, que en cualquier caso podría ser en torno al segundo semestre de 2018», manifestaba el alcalde.



La delegación ilicitana, que previamente había visitado a la Dama en el Museo Arqueológico Nacional (MAN) y regalado una réplica al secretario de Estado de Cultura, regresaba de la capital con buenas vibraciones, pero consciente de que no va a ser una tarea nada fácil. Ahí están, por ejemplo, las últimas contestaciones del Gobierno central en el seno del Senado volviendo a rechazar por enésima vez el traslado permanente de la Dama a su municipio natal.



Entre las negativas se acumulan razones técnicas (podría ser peligroso para la pieza el transporte de Madrid a Elche), culturales (porque el busto forma parte del discurso expositivo del MAN) y políticas (simplemente porque no gobiernan los mismos partidos en las administraciones afectadas).



La misión no es fácil, pero tampoco lo fue para conseguir el hito que aconteció en Elche en 2006.