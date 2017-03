El PP vuelve a frustrar el regreso de la Dama

Es la segunda vez en pocos meses que el Gobierno central rechaza el traslado del busto ibero.

La historia se repite. Por enésima vez, el Gobierno central, en manos del PP, vuelve a rechazar el traslado permanente de la Dama a su ciudad natal. La Comisión de Cultura del Senado, la primera que se convoca durante la actual legislatura, rechazaba ayer, con los votos en contra del PP y a favor de PSOE, Grupo Mixto, Podemos, PNV y Esquerra Republicana (15-11) esta propuesta presentada por este último grupo.

«Nosotros no lo entendemos por ningún lado. Presentamos una moción que no es partidista en ningún caso y el PP ha vuelto a pasar el rodillo», indica el senador de ER Bernat Picornell, impulsor de la iniciativa. Su propuesta, presentada el 19 de septiembre del pasado año y que había quedado en el limbo a la espera de la configuración de las nuevas Cortes, se debatió ayer en la Comisión de Cultura durante aproximadamente veinte minutos y en la que el PSOE incluso presentó una serie de enmiendas aceptadas por los independentistas catalanes.

En apenas cuatro meses el Gobierno central ha dado una doble negativa a esta aspiración general, que sirve para generar más malestar en la ciudad ilicitana y que a buen seguro volverá a trasladarse al debate político local.

Según Picornell, la intención era llegar a algún tipo de acuerdo con respecto a su petición para la ubicación permanente de la Dama en el Palacio de Altamira y el Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE) una gestión que el propio grupo había cuantificado en un millón de euros pero que el propio Picornell reconoció que había sido un error y que sus cálculos apuntaban en realidad a unos 10.000 euros llevar a cabo el traslado efectivo del busto de Madrid a Elche.

«El PP ha hecho uso de argumentos que no nos convencen. Dice que no se puede sacar la Dama, que hay una línea museística que no se puede romper, por lo que están reconociendo que la pieza tiene un gran valor y que el museo no quiere perderla», según explicaba ayer por la tarde Picornell, el cual se mostraba abierto a buscar consensos con el resto de fuerzas políticas.

El hecho de que no saliera adelante esta propuesta no sorprendió prácticamente a nadie de los presentes en la Comisión de Cultura ni tampoco en Elche. A mediados de enero se hacía pública una respuesta de noviembre al senador de Compromís, Carles Mulet, en la que el Gobierno central contestaba prácticamente del mismo modo: que no se contempla ceder de forma temporal o permanente el busto.

No obstante, el PP en la Diputación de Alicante sí que ha variado su voto con respecto a la cuestión de fondo. El pasado 1 de febrero el pleno del organismo provincial aprobaba por unanimidad la moción de Compromís para dar soporte a la petición que el Ayuntamiento de Elche ha realizado en varias ocasiones para que la pieza vuelva al municipio.

«Es una centralización, esta vez en materia de cultura. No podemos ni soñar con la posibilidad de que se vaya del Museo Arqueológico Nacional», exponen desde las filas de ER.