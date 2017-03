Prohibido aceptar regalos de más de 50 euros en Elche

Desde hace varios meses el Ayuntamiento de Elche viene volcando en su portal de transparencia los regalos o detalles que entidades o personas tienen para con los ediles de la corporación municipal. Precisamente hoy, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, se ha publicado la aprobación definitiva del reglamento del registro de regalos protocolarios o de cortesía del Consistorio ilicitano.

A lo largo de cinco páginas se detalla el marco jurídico en el que se inscribe esta práctica, así como la forma de proceder y el ámbito de aplicación. En concreto, se específica que los ediles y las personas empleadas en el Ayuntamiento y sus organismos autónomo, con motivo de un acto o evento institucional o por razón de su condición, no deben aceptar para sí ni para su círculo familiar o personal regalos de cortesía o atención protocolaria cuyo valor económico estimado supere los 50 euros.

Asimismo, se recoge que el límite del valor económico de los regalos que puedan ser aceptados durante el periodo de un año procedentes de la misma persona física o jurídica será también de 50 euros. "Los regalos que superen las cantidades mencionadas serán devueltos", según se recoge en el reglamento.

No obstante, si la persona remitente no fuere conocida o en aquellos casos en los que no resulte posible la devolución del regalo éste se incorporará al Patrimonio del Ayuntamiento.

De igual modo se establece que en el caso de regalos perecederos se podrán donar a una entidad sin ánimo de lucro que persiga fines de interés general. En estos supuestos se preservará el anonimato de la persona remitente.

Por su parte, el valor económico de los regalos de cáracter institucional efectuados por el Ayuntamiento no podrá exceder de los 300 euros.

Aunque hoy se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, el Ayuntamiento en pleno aprobó este reglamento el 24 de octubre de 2016 y en su página de transparencia aparecen buena parte de los regalos entregados a ediles y empleados.