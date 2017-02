Un veterinario acepta 10 años de cárcel tras matar a su mujer y deshacerse del cadáver

El veterinario de Benijófar ha aceptado esta mañana la pena de 10 años de cárcel tras matar a su mujer y deshacerse del cadáver en marzo de 2013. La Ciudad de la Justicia de Elche ha acogido hoy la primera sesión de la vista oral por el homicidio perpetrado en la clínica veterinaria donde también trabajaba la víctima como auxiliar.



El acusado ha confesado ante la Audiencia Provincial y ante el tribunal del jurado popular que agredió a su esposa de manera voluntaria y conscientemente con anestésicos hasta causarle la muerte. El veterinario aseguró ante el tribunal que su mujer quería suicidarse y que recibió presiones para acabar con su vida. También confesó que incineró el cadáver.



El Ministerio Fiscal calificó los hechos de un homicidio doloso con el agravante de parentesco y el atenunante de dilaciones indebidas, ya que los hechos ocurrieron hace cuatro años. Desde entonces, el acusado está en prisión provisional.



Según ha relatado el fiscal, la pareja, que regentaba una clínica veterinaria en Benijófar, se quedó a dormir en el local la noche del 27 de marzo de 2013 y que el hombre le causó la muerte. Sin embargo, el cuerpo no ha aparecido, ni tampoco se localizaron los instrumentos que utilizó para causarle el homicidio.



El veterinario ha detallado que la sangre encontrada en su ropa fue porque se vio obligado por ella a practicarle una reducción de estómago en el quirófano de la clínica la noche en que se produjeron los hechos. Ha explicado que se llevó el cuerpo en su coche y que lo incineró porque ella quería que "desparramara" sus cenizas.

El abogado ha defendido su inocencia y ha matizado que ha aceptado el acuerdo con el fiscal "siguiendo instrucciones" de su cliente. Así, ha argumentado ante el jurado que los hijos de la pareja y los padres de ella han rechazado personarse en la causa y pedir indemnizaciones porque creen la versión de él.

En su primera declaración a la Guardia Civil, ante cuyos agentes compareció voluntariamente, dijo que su esposa se había suicidado. Posteriormente, cambió su testimonio y dijo que le había practicado una reducción de estómago por "las presiones y el chantaje" de la mujer, que pesaba 90 kilos y media un metro sesenta.



Lo ocultó porque defendía su fuente de ingresos

Ha detallado que la mujer padecía una salud "frágil" con tumores en el pecho, la vagina y el cerebro y que escondió el cadáver porque como veterinario no podía practicar una operación de reducción de estómago y con ello defendía "su única fuente de ingresos", la clínica veterinaria, que perdería de descubrirse que había practicado la intervención quirúrgica.

Finalmente, ha defendido que la muerte de su mujer no le reportaba ningún beneficio. Los dos psicólogos que han evaluado al hombre han concluido que no maltrataba a su esposa y que "la posibilidad del dolo es nula" porque es "un universitario, sin antecedentes y que no obtenía ningún beneficio".

La abogada de la Generalitat Valenciana, como acción popular, se ha adherido al escrito del fiscal en el que se reclaman 10 años de prisión para el hombre y otros tantos de inhabilitación.