Director de Hawkers: "Me ha parecido un comentario inapropiado e idiota"

La polémica protagonizada en redes sociales por uno de los accionistas y trabajadores de la marca ilicitana de gafas de sol Hawkers, que el pasado sábado estacionó su Ferrari en una zona de aparcamiento para discapacitados del centro comercial L'Aljub de Elche, ha llevado a la directiva de esta firma a dar explicaciones a los medios de comunicación. Su director general, Francisco Pérez, ha querido realizar algunas precisiones, después de que la imagen del vehículo en esta área para personas con discapacidad se publicara en un grupo de Facebook y el infractor, que responde al nombre de Javier Martínez, tratara de justificarlo, según la propia empresa a la que pertenece, de manera desafortunada.

El director general de Hawkers ha resumido las palabras del accionista de su mercantil como "un comentario inapropiado e idiota", y ha subrayado que "evidentemente tomaremos medidas al respecto", aunque sin detallar cuáles. No obstante, Francisco Pérez ha querido recalcar en todo momento que fue un comentario que realizó este trabajador "dentro de su vida privada que no tiene nada que ver con Hawkers y dentro de un perfil de Facebook privado y no profesional".

En relación el debate que se ha suscitado en las redes antes estos hechos, en ocasiones bastante crítico contra la firma ilicitana, Francisco Pérez ha reseñado que le parece sorprendente "que algo así se pueda sobredimensionar y se haga extensible a la marca, y se intente eclipsar el trabajo tan duro y tan serio que estamos haciendo en Hawkers, que está siendo estudiado por las mejores escuelas de negocio y las mejores universidades del mundo". Pérez ha insistido en que "somos solo tres los cofundadores y directivos que hablamos en nombre de la empresa públicamente y dentro de un marco corporativo, y que representamos los valores y la filosofía de Hawkers". Al director general le sorprendió que varios medios le estén preguntando sobre si Javier Martínez, la persona protagonista de todo este embrollo, es cofundador de Hawkers, tal y como se puede ver en sus perfiles de Linkedin y de Facebook. En relación a esto, Francisco Pérez ha reseñado que "es un trabajador accionista". "Los confundadores somos nosotros cinco", dentro de los que no incluye a Martínez.



En los últimos meses Hawkers ha protagonizado tres hechos noticiosos que han generado opiniones a favor y en contra de la marca. Su community en México lanzó un comentario ofensivo contra el pueblo mexicano tras la victoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump; adquirieron el portal del youtuber MrGranBomba después del famoso caso del "guantazo" y de "caranchoa", y ahora su nombre vuelve a vincularse a algo no demasiado agradable.

Francisco Pérez ha indicado en relación a todo esto que "también somos protagonistas de muchos otros debates positivos. Es una marca que se encuentra en primera línea de batalla y con una exposición especial ante la opinión pública. Con respecto al caso del pilto mexicano Checo Pérez -que rompió su relación con la firma a raíz del comentario en Twitter-, hemos realizado un 'case study' con una de las universidades más prestigiosas, con el que daremos respuesta a muchas de las inquietudes que no han quedado resueltas".