UGT denuncia el mal estado de los vehículos policiales

La Sección de UGT en la Policía Local de Elche denuncia el mal estado y excesivo envejecimiento de la flota municipal de vehículos policiales, así como denunciar que a fecha de hoy no se tiene confirmación alguna en qué punto está la compra y las dotaciones presupuestarias que existían tanto en 2015 como en 2016 para la compra de vehículos para la Policía Local, Movilidad Urbana, así como flota municipal en general.

Tanto Policía Local como Movilidad Urbana disponen de vehículos con un estado deplorable de envejecimiento, que en ocasiones se pone en duda que puedan o deban circular, ya no solo en una emergencia sino en una conducción y uso normal, bien sea por la contaminación, su estado, ruedas sin banda de rodadura; inexistencia o mal funcionamiento de sirenas ni prioritarios, problemas de frenos y suspensiones, etc. En el caso de Movilidad no disponen de ningún vehículo de cuatro ruedas con la dotación mínima de señalización, imprescindible para su labor exclusiva de tráfico. En ocasiones se aprecia un mantenimiento incompleto que, aunque conocemos que existe un seguimiento desde el personal del parque móvil, es evidente que necesitan más medios, quizás por no disponer de inversión económica suficiente para reparar en profundidad los vehículos, o porque la vida útil de los vehículos ya ha llegado a su fin.

La sección sindical de UGT conoce la existencia de vehículos nuevos parados en el Parking. Por ejemplo el caso de los vehículos de sustitución o contratos de alquiler. Cuando uno de estos vehículos policiales contratados con este sistema queda averiado o accidentado, transcurren varios días para ser sustituido con un utilitario sin distintivo ni dotación Policial. No siendo válido para el servicio, éste queda aparcado semanas sin uso. A este respecto UGT opina que este tipo de contratación no es válida y seguramente es un gasto excesivo para el rendimiento que se saca de estos vehículos. Opinamos que se deben buscar otras fórmulas globales de flota. Por ejemplo la utilizada por la Policía Nacional, así como otras empresas o Ayuntamientos que demuestran ser más operativas y eficaces.

En estos años atrás y, sobre todo, en la última legislatura, han habido pocas y desacertadas inversiones en este tema, como es el caso de la compra de scooters sin contar con el uso y las necesidades de la Policía Local de Elche, encontrando en muchos casos motos muy pequeñas para la envergadura y corpulencia de muchos y muchas Policías Locales.

De lo expuesto UGT opina que es urgente hablar en profundidad de la flota municipal de vehículos, resolver con urgencia la reposición, contratación y compra de vehículos con una previsión y garantías acorde a las necesidades del servicio.