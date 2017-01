Elche abre la puerta a crear un parking para autocaravanas en la zona centro

La Concejalía de Turismo quiere que Elche cuente con un aparcamiento para autocaravanas lo más cerca posible del centro urbano para, así, no dejar pasar este tipo de visitantes, sobre todo franceses. Así lo ha explicado esta mañana la concejal del área, Mireia Mollà, quien considera que no es competencia para establecimientos hoteleros, al tiempo que señala que otras localidades, como Castellón (adonde se viajará para estudiar el modelo), no solo lo han implantado, sino que además lo han potenciado.

En principio, este parking podría estar operativo para el verano de 2018, podría ser totalmente gratuito, pero con una rotación de 48 horas, o bien podría ser gestionado por una entidad privada. También cabe la posibilidad de que el aparcamiento ocupe terrenos privados, por los que el Ayuntamiento debería firmar un convenio con el propietario para la cesión. A priori se habla de unas 25 plazas, pero todavía es algo prematuro.

Esta cuestión se plantea esta mañana en la reunión del consejo rector de Visitelche, donde está previsto aprobar el nuevo pliego de condiciones para el servicio de socorrismo y salvamento de las playas (a fin de dejar claro el número de efectivos que debe haber cada día, para evitar así polémicas como la del pasado verano, entre otras cuestiones).

Asimismo, en ruegos y preguntas, posiblemente se aborde la cuestión de diseñar una campaña de sensibilización entre los ilicitanos acerca de las bondades culturales y turísticas del municipio ilicitano, a fin de que éstos sean los mejores embajadores entre su red de contactos de los atractivos de Elche. Esa campaña se costeará con fondos que habitualmente se gastaban en Fitur y que ahora se destinarán a los medios de comunicación locales para la difusión y propaganda de los elementos ilicitanos que constituyen una referencia.

Adermás, también está previsto tratar esta mañana la creación de una mesa de trabajo cuyo fin último es garantizar un calendario de actividades, con aportaciones de distintas concejalías, para las dos últimas semanas de agosto y evitar así que la ciudad esté casi vacía tras los festejos de agosto.

Por otra parte, Elche vuelve a estar, a partir de mañana, presente en Fitur, en Madrid, donde sobre todo destacará por sus patrimonios de la Humanidad y pos ser ciudad de congresos.