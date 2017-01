El PP pide la dimisión de Mollà por la polémica de Nochevieja

El portavoz adjunto del grupo municipal popular, Vicente Granero, ha pedido esta mañana la dimisión de la concejal de Turismo Mireia Mollà de todos sus cargos, después de conocer "cómo ha utilizado su cargo político para defender intereses privados", según una nota de prensa del PP. Granero ha señalado que sus explicaciones sobre lo ocurrido durante la Nochevieja pasada en un local de Torrellano "son inverosímiles y asombrosas, intentando evitar que no se cerrara una cafetería que no tenía licencia para celebrar fiestas, ni para poner música, ni para acoger ese aforo que tenía en ese momento. Lo que hizo Mireia Mollà fue utilizar su cargo público para fines particulares y privados y hemos conocido esto por una denuncia realizada por otro grupo político".

Vicente Granero ha informado que Mireia Mollà "el viernes nos contó su propia versión de los hechos. Nos llama la atención su defensa alegando que en Torrellano sólo hay tres bares, que estaba todo el mundo en la calle y justificar así una actuación y un comportamiento indefendible. Sabe perfectamente que lo que hizo esa noche está fuera de lugar, caciquil y que roza la corrupción, por eso ella ocultó esta acción". Además ha añadido que Mollà "se ha pasado toda su vida política denunciando comportamientos de políticos que según ella utilizaban su cargo para influir en cuestiones particulares afirmando que los que realizaban esas acciones debían desaparecer de la vida política. Y ahora, cuando cuenta con un cargo público, se dedica a actuar de la misma forma que lleva años denunciando, intentando intervenir en la labor de funcionarios públicos".

Por ello, el portavoz adjunto ha informado que van a pedir todo el expediente policial de la actuación de la pasada Nochevieja, "si existe la grabación de sus llamadas, el número de las mismas, a quien lo hizo, el horario y cómo intervino Mireia Mollà en este asunto. Desde el grupo popular pensamos que la concejal Mireia Mollà es una vergüenza para Elche. No trabaja, lleva más de un año sin ir a Pimesa donde es consejera, no tiene voto en las juntas de gobierno, pero sí sale de las mismas cuando los temas no le interesan y además crea comisiones como la de seguimiento del proyecto del Mercado Central que sólo convoca una vez siendo ella la responsable de la misma y no se vuelve a saber nada más de ese tema".

Granero ha señalado que "por todo ello no debe estar en política ni un segundo más, no puede representar a los ciudadanos y debe aplicarse sus propias peticiones de dimisión que ha realizado durante estos años a aquellos políticos que utilizan sus cargos fuera de sus competencias. Ella siempre ha abogado por ser un político ejemplar y para ello debería dejar sus cargos después de las actuaciones que realizó durante la pasada nochevieja".