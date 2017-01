El alcalde de Elche exige a la Diputación que rectifique el spot de la Costa Blanca

«Es un grave error en clave turística y un insulto a la ciudad».

«Guerra» abierta a las puertas de Fitur que mancha la imagen de la Costa Blanca ante turistas nacionales e internacionales. Las desafortunadas palabras del presidente de la Diputación de Alicante, el popular César Sánchez, asegurando que Elche está presente en la campaña de promoción turística de la Costa Blanca al haber incorporado en el nuevo logo de la marca turística provincial «el verde que representa el Palmeral de Elche y la integridad de la provincia de Alicante» encontraron respuesta ayer en boca del alcalde del municipio ilicitano, el socialista Carlos González.

El primer edil consideró «una falta de respeto» a todos los ilicitanos las declaraciones realizadas por el presidente de la Diputación. «Cuanto menos son una falta de consideración total y absoluta hacia la segunda ciudad de la provincia y la única de la misma que posee nada menos que dos Patrimonio de la Humanidad, además de muchas de las mejores playas de la Costa Blanca, espacios naturales únicos en Europa y unas fiestas espectaculares», aseguró Carlos González. «Defender, como hace Sánchez que la riqueza paisajística y cultural de Elche quede reducida a la presencia del color verde en el nuevo logo es un desprecio y un insulto a la ciudad», añadió el alcalde.

El líder del tripartito que gobierna la ciudad consideró que «obviar el potencial turístico de Elche en la propuesta de la Costa Blanca no es una mera anécdota como declara Sánchez, sino un error grave en clave turística». Así, en opinión de Carlos González, «Elche debería estar presente en todos y cada uno de los soportes de promoción turística de la provincia». Ésto, según el alcalde, quien subió paulatinamente el agrio tono de sus declaraciones, «es algo que no ocurre, a la vista está, por la miopía y el sectarismo del presidente de la Diputación». Palabras duras contra el máximo representante de la provincia por parte de Carlos Sánchez que no ayudarán a rebajar el clima de tensión entre ambas instituciones.

Para el alcalde ilicitano, «hubiera sido mucho más sencillo y honesto reconocer por parte de Sánchez un error manifiesto en vez de buscar excusas ridículas y absurdas como decir que Elche está sobradamente representada por el color verde introducido en el logo». «Parece que César Sánchez todavía no ha entendido el significado de su responsabilidad», añadió Carlos González.

De este modo, el alcalde de Elche concluyó sus reproches al presidente de la institución provincial añadiendo que «el Presidente debería rectificar y modificar de inmediato el spot y evitar que la provincia vaya a Fitur inmersa en un polémica innecesaria».

En este contexto, la diputada socialista en las Cortes Valencianas y secretaria de organización del PSPV-PSOE en la provincia de Alicante, Toñi Serna, ha mostrado todo su respaldo al alcalde de Elche por el malestar generado en el seno del gobierno ilicitano hacia la Diputación por la «falta de tacto y ninguneo a la ciudad en materia de promoción turística» .



«Tremenda metida de pata»

La secretaria de organización de los socialistas en la provincia insistió en el argumento esgrimido por su compañero de filas para descalificar la actuación del presidente de la Diputación de Alicante. «Se mire por donde se mire, que en un vídeo de promoción turística de la provincia no aparezca la ciudad de Elche, que cuenta con dos Patrimonios de la Humanidad, es una tremenda metida de pata», apuntó Toñi Serna. La diputada socialista fue un poco más allá en sus críticas hacia la máxima autoridad de la Diputación, asegurando que «es el colmo que el presidente César Sánchez, lejos de pedir disculpas, se dedique a bromear e ironizar sobre el tema».

Por último, Serna solicitó un «cambio de chip» al presidente de la Diputación en lo referente a las relaciones con el gobierno valenciano que lidera Ximo Puig, así como con los municipios de la provincia de Alicante. «Cada vez es más evidente que desde el palacio provincial están errando la estrategia a seguir en todo lo relacionado con la política de colaboración y cooperación mutua con las administraciones con las que convive a nivel provincial, como es el Consell y los ayuntamientos».