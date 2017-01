Un pregón lleno de emotivas vivencias abre las fiestas de San Antón

Las fiestas en honor a San Antón se abrieron ayer oficialmente en su parroquia con el pregón que corrió a cargo de la jugadora profesional de balonmano Llanos Trigueros, vecina del barrio y que mostró su cariño por esta fiesta.

La deportista, que acudió a dar el pistolezado de salida de estas celebraciones directamente tras disputar un encuentro en Elche, se mostró emocionada por la oportunidad de abrir estas fiestas en las que tantas veces ha participado. Así, Trigueros habló desde el corazón para ensalzar con orgullo el que es su vecindario. «Es un barrio que me ha visto crecer, donde he aprendido a convivir con el día a día, donde he vivido miles de momentos maravillosos, donde he conocido personas entrañables y donde aún sigo creciendo como persona».

«Un barrio honrado, lleno de gente trabajadora y muy humilde, alegres donde los haya pero, sin duda, inmensamente grandes», apuntó la ilicitana.

La pregonera rememoró sentimientos y sensaciones que San Antón evoca en quien lo ha vivido desde siempre y desde dentro. «San Antón es un fin de semana de lumbre, con o sin palabras, es una fiesta, una alegría, es un concurso de paellas, es la noche y el día rodeada de amigos, es comer los polvorones que han sobrado de la Navidad, en definitiva, es la devoción de un barrio a nuestro Patrón», expresó.

Además de evocar algún momento de su niñez y adolescencia en compañía de su familia y amigos y su arraigo al barrio, la ilicitana también desveló el papel de San Antón en su vida actual, que la lleva por infinidad de lugares.

Y es que la capitana del Elche Mustang va haciendo patria y «en el vestuario, antes de salir a jugar, siempre reúno a las jugadoras en un círculo y les digo unas palabras de motivación; y acabo la charla gritanto un "Viva San Antón"».

Así, «San Antón lleva muchos años en nuestro vestuario. Las compañeras que son de fuera me preguntan quién es ese tal San Antón, y por fin lo van a conocer y lo van a poder disfrutar», apuntó la pregonera en referencia a compañeras que iban a vivir las fiestas por primera vez.

La pregonera terminó su intervención animando a celebrar estas estas fiestas. «Se ordena que sean felices, que olviden los problemas y que disfruten. Viva San Antón».



Actos conmemorativos

Hoy, dentro de la programación de fiestas de San Antón, se celebra el concurso de paellas elaboradas con leña. El próximo fin de semana el barrio vivirá sus días grandes,con la procesión y la tradicional hoguera, el sábado; y la romería con el tradicional almuerzo y la bendición de los animales, el domingo.