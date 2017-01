La zona azul, un paraíso para las motos

Los conductores de coches se quejan de que, además de no pagar, ocupan un espacio que escasea.

Lo que para los conductores de vehículos a cuatro ruedas implica un engorro además de un desembolso económico y una fuente potencial de multas, para los usuarios de vehículos a dos ruedas supone todo un «paraíso» sombreado sobre la calzada en tintes azul y verde. La ordenanza que regula el estacionamiento de vehículos en la vía pública en las zonas delimitadas con limitación horaria no trata igual a los ciudadanos que circulan en coche por la ciudad que a los que los hacen en moto. Mientras los primeros pagan por aparcar y son sancionados si se les cumple el tiempo del ticket, los segundos lo hacen gratis y sin temor de ser multados por superar el período hábil de estacionamiento.

El Ayuntamiento trata por igual a las motocicletas que a los vehículos especiales que, por tal condición, están exentos de pasar por caja cuando estacionan dentro de la zona azul o verde que circunda buena parte del centro de la ciudad. Así, según se especifica en la ordenanza de la O.R.A, están sometidos a regulación en su aparcamiento todos los vehículos sin excepción, salvo las motocicletas y ciclomotores; los vehículos en servicios oficial destinadas directa y exclusivamente a la prestación de los servicios públicos de su competencia, cuando estén realizando tales servicios; los auto-taxis, cuando el conductor esté presente; los vehículos de representaciones diplomáticas ; los vehículos destinados a la asistencia sanitaria que pertenezcan a la Seguridad Social o Cruz Roja y las ambulancias; y aquellos que son de minusválidos, cuando estén en posesión de la correspondiente autorización especial que expide la Delegación de Tráfico.

Además del perjuicio que crea a los conductores de coches el que muchas motos estacionen en la zona azul, restando así las ya de por sí escasas zonas de aparcamiento habilitadas en el centro de Elche, muchos de éstos consideran una injusticia y una desconsideración que ellos tengan que pagar por aparcar sus coches y los motoristas no por sus vehículos.

«Trabajo en el centro y cada mañana me supone una auténtica odisea el hecho de aparcar el coche. Muchos sitios están ocupados por motos», asegura Miguel Ángel. «Encima, tengo que estar pendiente de ir renovando el ticket porque si no la grúa se lleva el coche, que ya me ha pasado en más de una ocasión», añade este vecino de Altabix.

Otros, como José Ramón, van más allá. «Que alguien me explique el por qué los coches sí y las motos no. Es un agravio absoluto que no tiene ningún sentido y que me estoy planteando denunciar en los juzgados», señala indignado. «Pensando en todos, el Ayuntamiento deja de recaudar mucho dinero por el espacio que ocupan las motos. No sólo perjudica a los conductores de coches, sino a todos los ilicitanos», argumenta.