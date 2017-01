El Vinalopó habilita 20 camas más y se refuerza con 10 sanitarios por la gripe

El Virgen de los Lirios de Alcoy se encuentra al límite de su capacidad debido al número de pacientes, que se ha multiplicado en los últimos días.

Los casos de gripe siguen aumentando y los hospitales tratan de evitar el colapso de los servicios de Urgencias ante la avalancha de pacientes de los últimos días. Sin ir más lejos, en Elche, el Hospital del Vinalopó ha habilitado 20 camas extra y ha reforzado el personal con una decena de profesionales entre personal médico y de enfermería para atender el incremento de la demanda actual. El centro hospitalario público y de gestión privada ha puesto en marcha el protocolo de invierno que se activa cuando llega el pico de actividad que suele producirse con la gripe. Este plan contempla la apertura de un zona de hospitalización, que habitualmente suele ir más descargada. No en vano, desde el Hospital del Vinalopó señalaron que todavía no han llegado al 100% de ocupación y recalcaron que todavía no han llegado al pico máximo de actividad. En esta línea, pese al repunte de casos de gripe registrados en las últimas semanas, el centro señala que no se están produciendo demoras en el área de Urgencias.

Paralelamente, el Hospital General ha decidido tirar de recursos propios, en lugar de reforzar con personal extra. Desde la dirección informaron que el centro sanitario se encuentra a un nivel de ocupación del 86,62% y que todavía quedan 50 camas libres. El número de Urgencias atendidas a día de ayer era de 232, coincidiendo con la media habitual diaria durante el año, tal y como confirmaron las mismas fuentes. Ante ello, la dirección argumentó que no ha sido necesario reforzar porque con los recursos actuales todo está funcionando con normalidad. Frente a ello, otras fuentes del propio hospital añadieron que es la propia plantilla la que se trasladará de una planta a otra en el caso en el que sea preciso.

Mientras, el Hospital de Sant Joan y el General de Alicante han contratado en este sentido a 40 enfermeros y auxiliares de enfermería para reforzar la asistencia durante las próximas semanas. En el caso de Sant Joan, según precisaron ayer desde los sindicatos CC OO y UGT, son 22, destinados a Urgencias y a un área de la tercera planta que está cerrada habitualmente pero que estos días se ha reabierto para ingresar a pacientes con gripe. El centro sanitario está soportando una presión asistencial enorme en los últimos días y ayer a mediodía se encontraba al cien por cien de su capacidad y con 13 pacientes en Urgencias a la espera de ser ingresados, señalaron desde CC OO. Agilizar altas está siendo una de las consignas para disponer de camas.

También tratar de evitar algunos ingresos, por ejemplo de pacientes que necesitan recibir tratamientos intravenosos. Para ello se ha reforzado también la Unidad de Hospitalización a Domicilio con el objetivo de atender a estos enfermos en sus casas sin necesidad de que ingresen en el hospital. En el caso del Hospital General de Alicante han sido 18 los enfermeros y auxiliares contratados para Urgencias y para una zona de la planta séptima abierta especialmente para absorber el pico de gripe.

También en las comarcas de l'Alcoià, El Comtat y la Foia de Castalla empiezan a sentir los efectos de la gripe. Según han explicado desde la dirección del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy, el centro se encuentra en estos momentos al límite de su capacidad, aunque todavía quedan plazas disponibles.

También los centros de salud de la zona han empezado a registrar una mayor presión por parte de pacientes que acuden con síntomas de la enfermedad. El departamento de salud ha empezado a tomar medidas para evitar el colapso, como