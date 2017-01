Elche reabrirá el polideportivo de Los Palmerales pese al informe policial negativo

El proyecto de reapertura de las instalaciones deportivas de Los Palmerales, clausuradas en 2011 por su degradación, parece que va para adelante, según anunció ayer el concejal de Deportes, Jesús Pareja. Una operación en materia de infraestructuras municipales que se espera que quede resuelta en verano y que, de alguna manera, no atiende a la recomendación que realizó a través de un informe, en el año 2015, la Unidad de Barrios de la Policía Local, en el que desaconsejaba que se volviera a reactivar este polideportivo debido a que no se podía garantizar que no se volvieran a producir actos vandálicos. Motivo por el que, hace seis años, se cerró.

En este mismo documento, además, se le recomendaba al Ayuntamiento que optara por un solar próximo a la Ciudad de Justicia para levantar allí unas nuevas instalaciones deportivas para la comunidad de Los Palmerales.

Los consejos policiales parece que no han calado en el equipo de gobierno tripartito. El concejal de Deportes tiene claro que la remodelación es la opción más viable, ya que la del solar «reduciría las instalaciones a una piscina y así los vecinos podrán contar con más pistas para otros deportes». De hecho, recordó que se han consignado 250.000 euros del presupuesto para esta renovación y que fue algo que ya se aprobó en junta de gobierno.

En lo que se refiere a seguridad, Jesús Pareja entiende que no pueden dejar a un barrio sin instalaciones deportivas «solo porque exista un problema de vandalismo». Más que nada, según manifestó el concejal, porque «las gamberradas son algo que, desgraciadamente, sufrimos en todos los polideportivos del municipio». La solución para él, por lo tanto, pasa más por buscar vías para erradicar este problema que por ir cerrando espacios. «Sé que en 2011 se clausuró este polideportivo por estas cuestiones, pero también sé que estuvo en funcionamiento durante más de 20 años. Desde mi punto de vista, si algo se deja en el olvido y no se cuida, se lo acaban comiendo los mosquitos», precisó al respecto el edil del Partido de Elche, al que no le agradaba demasiado la imagen que daba este informe policial de la zona de Los Palmerales.

En definitiva, el concejal cree que la fórmula para que no se vuelva a dar este tipo de vandalismo, ni en Los Palmerales ni en ningún otro polideportivo de la ciudad, pasa por establecer más medidas de seguridad, ya sea a través de videocámaras o poniendo más vigilancia.

Opinión que comparte su compañero de bancada José Pérez, concejal de Seguridad. «Estoy de acuerdo en que no podemos castigar a los vecinos de un barrio porque exista un problema de actos vandálicos. Trataremos de que haya más presencia policial, tanto en las instalaciones que queremos reabrir como en el resto de polideportivos de la ciudad. Siempre hay caminos para solucionarlo. Solo nos tenemos que preocupar de buscar las más idóneas», indicó.

El concejal de Deportes, Jesús Pareja, también especificó que los trabajos empezarán en breve y que se va a hacer una labor de ajardinamiento de las instalaciones y de rehabilitación de las pistas de tenis, de fútbol y de las piscinas, además de habilitar los vestuarios necesarios.