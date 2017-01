Los dermatólogos detectan que los melanomas por exceso de sol crecen cada año un 8%

El General aborda en un curso las técnicas de extirpación de tumores.

La mayor exposición al sol y el mal uso de los protectores han provocado un repunte en la incidencia de los casos de cáncer de piel. Tanto es así que los dermatólogos hablan ya de que cada año se produce un incremento del 8% de melanomas, considerados como los tumores más agresivos. En paralelo, los centros hospitalarios también han detectado un repunte de carcinomas vasocelulares y epidermoides ante un aumento de los hábitos solares en esta zona, debido a la situación geográfica y a la mayor radiación solar.

Según el doctor especialista en Dermatología Oncológica del Hospital General, José Pedro Devesa, la zona más frecuente en la que aparecen los carcinomas se da en la cara, porque es la parte del cuerpo que más expuesta está al sol. Una de las dificultades que los especialistas se encuentran a la hora de la extirpación de tumores cutáneos y en la reconstrucción posterior del área tiene que ver precisamente, con que «cada vez llegan tumores más grandes y en lugares como la cara la estética es peor, ya que hay que esconder la cicatriz para que no se note», señaló el dermatólogo.

Este desafío será abordado a partir de hoy en Elche durante el Curso en Directo de Cirugía Dermatológica para Residentes de Dermatología, una jornada en la que participarán residentes y especialistas de Murcia, Canarias, Valencia y Alicante. Como ejemplo, los facultativos se enfrentarán a la extirpación de un tumor de hasta cuatro centímetros de diámetro en la frente.

Una de las técnicas que aplican los sanitarios para reconstruir es la de colgajos cutáneos, que consiste en levantar zonas de piel de alrededor de la lesión para cubrir el área afectada, en lugar de recurrir a los injertos de piel, que implican sacarla de otro sitio. De esta forma, los expertos señalan que el resultado estético es mejor con este procedimiento, ya que no se produce un contraste de color de la piel.

El melanoma es el tipo de cáncer de piel más grave, y, dependiendo de la profundidad que tenga, sí que tiene riesgo de dar metástasis y su mortalidad es muy elevada, mientras que los carcinomas sí quedan curados.

La falta de concienciación sobre la necesidad de prevenir el cáncer de piel es uno de los mayores problemas que ha detectado los especialistas. «La gente no es consciente de que hay que protegerse todos los días del año, consideran que cuando van paseando el sol no les influye y son dosis acumulativas que a la larga desembocan en un problema», apunta el doctor Devesa. Otro de los obstáculos de los que advierten los dermatólogos es del mal uso de los fotoprotectores, al no tener en cuenta que es necesario renovarse la loción cada dos horas, sea cual sea el factor de protección.

Ahora, según los expertos, el repunte de casos ha llevado a que los tumores cutáneos alcancen a cualquier perfil de paciente, no solo a aquellos que trabajan expuestos al sol, sino que afecta por igual a toda la población. «Sí que se da el caso de que los carcinomas epidermoides y los vasocelulares que se dan en personas que trabajan en el campo o marineros, pero el resto ha aumentado globalmente».

Pese a ello, los especialistas confirman que el cáncer cutáneo se está detectando cada vez más precozmente, por las campañas de prevención. «No obstante, todavía hay gente que llega tarde y ya son tumores profundos que tienen riesgo de dar metástasis», señaló el dermatólogo del Hospital General.Este centro realizó cerca de 3.000 intervenciones quirúrgicas en 2016. El total, suma las intervenciones que se llevaron a cabo tanto en la unidad de cirugía sin ingreso (UCSI), que fueron unas 270, como en el quirófano de pequeñas intervenciones ubicado en el hospital, donde se realizaron unas 600. El resto se llevaron a cabo directamente en las consultas.

Durante el curso que se celebra hasta el sábado, los expertos se trasladarán a la unidad de cirugía sin ingreso, donde se intervendrá a los pacientes en uno de los quirófanos, hecho que se retransmitirá en directo en una sala anexa. Además, el quirófano y la sala estarán conectados en tiempo real, por lo que los asistentes podrán preguntar dudas en el momento o aportar las observaciones.