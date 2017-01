El tripartito tumba las alegaciones y aprueba el presupuesto con el apoyo de C's

Los populares y el grupo liderado por Cristina Martínez siguen defendiendo la necesidad de bajar el IBI. El equipo de gobierno se escuda en que las demandas de la oposición no se ajustan a lo que marca la ley.

La hoja de ruta económica del Ayuntamiento, que debe marcar todo el ejercicio que acaba de empezar, ya tiene luz verde. El tripartito aprobó ayer de forma definitiva en un pleno extraordinario los presupuestos municipales de 2017 con el apoyo de Ciudadanos, tras tumbar todas las alegaciones presentadas por el Partido Popular, Ilicitanos por Elche y las asociaciones Ágora y Volem Palmerar. Con este paso, el Gobierno local ya puede comenzar a ejecutar unas cuentas que ascienden a los 211 millones de euros.

El Ejecutivo se amparó en criterios legales para tirar hacia atrás las cinco réplicas realizadas hacia el documento económico municipal. «Han alegado contra criterios que no se modifican y no se trata de eso»,argumentó la edil de Hacienda, Ana Arabid.

Sin embargo, la defensa del equipo de gobierno no convenció ni a los populares ni a Ilicitanos por Elche, que coincidieron en que el Ayuntamiento tiene capacidad para haber podido bajar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y se ha limitado a congelarlo, pese a que este año Elche tiene previsto ingresar más por el tributo municipal.Otra de las controversias que marcó la sesión plenaria fue la precisión lanzada por el portavoz del PP, Vicente Granero, sobre la contención de la presión fiscal. «El tripartito está mitiendo al decir que el IBI se ha congelado, cuando el tipo impositivo subió del 0,81 al 0,86%», lamentó el edil popular.

Asimismo, Ilicitanos por Elche criticó una y otra vez al Ejecutivo local por haber configurado unos presupuestos sin tener en cuenta los fondos europeos Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (DUSI) para los que el Ayuntamiento ha vuelto a presentar su propuesta. Algo que tanto PSOE como Compromís rebatieron, porque todavía se desconoce si la ciudad cotará con esa ayuda de 15 millones de euros, por lo que consideraron «poco efectivo» tenerlo en cuenta para las cuentas de 2017, cuando no existe obligación de presupuestarlo en un año, sino que hay de plazo hasta 2023.

Por su parte, los de David Caballero volvieron a demostrar que tienen la llave del Ayuntamiento, tras tender la mano a PSOE, Compromís y al Partido de Elche para sacar adelante los presupuestos municipales, al encontrarse en minoría. El portavoz de la formación naranja no se contuvo en las críticas hacia los populares, a los que acusó de no hacer una política útil desde la oposición. También se dirigió hacia el tripartito para recordarles que fiscalizarán todas las medidas propuestas por su equipo y recordaron que su «apoyo no es un cheque en blanco», según resaltó.

En este contexto, el pleno municipal también sacó adelante ayer la modificación del IBI, con la que se han duplicado las ayudas a familias desfavorecidas. Además, el tripartito dio luz verde a la bonificación del 80% en la cuota de las terrazas cuando se realicen obran en las calles. Una cuestión sobre la que el PP pidió que la rebaja llegara hasta el 95%.

Frente a los reproches, el tripartito presumió de sacar adelante el «presupuesto más social de la última década, al ser inversor, soludario y equilibrado», según matizó la edil de Hacienda. En esta línea, del total de las inversiones previstas para este ejercicio, 10,2 millones serán inversiones del propio Ayuntamiento y, de esta última cifra, 3,7 millones estarán condicionados a la venta de terrenos municipales.