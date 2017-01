El profesor de la UMH Javier Gonsálvez elegido presidente de la IEEE Vehicular Technology

El profesor del departamento de Ingeniería de Comunicaciones de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) Javier Gosálvez Sempere, ha sido reelegido presidente de la sociedad científica internacional IEEE Vehicular Technology Society (IEEE VTS). El profesor Gosálvez Sempere es el primer español en acceder al cargo en los 67 años de historia de la organización.

IEEE VTS es una de las 40 sociedades científicas que forman el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE), la mayor asociación profesional del mundo en el ámbito de las nuevas tecnologías con afiliados en 160 países y sede en Piscataway (New Jersey, Estados Unidos). El IEEE publica el 30% de las publicaciones mundiales en los sectores de las telecomunicaciones, electrónica e informática, y organiza más de 1.000 conferencias internacionales al año.

La asociación ha desarrollado también unas 900 normas técnicas, entre las que se encuentra el sistema IEEE802.11, generalmente conocido como Wifi. IEEE VTS ha patrocinado en los últimos años el desarrollo del estándar «IEEE 1609 Family of Standards for Wireless Access in Vehicular Environments (WAVE)» que será clave en los próximos años para la implantación de las comunicaciones vehículo a vehículo (V2V) y vehículo a infraestructura (V2I).

La sociedad IEEE VTS fue fundada en 1949 en Detroit cuando ingenieros americanos formaron un grupo profesional centrado en las radiocomunicaciones vehiculares.