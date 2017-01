10.000 euros de multa por una pelea durante la celebración de un bautizo y una boda en Santa Pola

El banquete les salió caro de más y encima se han visto obligados a enfrentarse a un juicio y a lo que ello conlleva, después de una pelea ocurrida entre los invitados de un bautizo y unas bodas de oro. La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en el Palacio de Justicia de Elche, ha celebrado esta semana la vista oral por una trifulca ocurrida en un restaurante de Santa Pola en el año 2008.

Y es que lo que comenzó siendo un día para el recuerdo acabó convirtiéndose en una fiesta para olvidar, al producirse un encontronazo por el que cuatro personas han tenido que pagar 10.000 euros de indemnización a la otra pareja afectada.

El magistrado juzgó el lunes a seis personas acusadas de participar en una riña que acabó en lesiones durante la celebración de dos convites celebrados de manera simultánea en un conocido establecimiento de restauración de la localidad costera. Uno de los asistentes a un bautizo y el otro invitado a una boda se enzarzaron en una discusión que acabó en una pelea, a la que se unieron cuatro personas más.

Durante las celebraciones, uno de los invitados que se vio involucrado en el enfrentamiento sufrió la pérdida de tres dientes y una mujer también sufrió lesiones, aunque leves. Ante ello, el fiscal pidió inicialmente dos años de prisión al hombre que agredió al asistente con un puñetazo, lo que le ocasionó la caída de las piezas dentales.

Para las otras tres mujeres, el Ministerio Fiscal reclamó tres meses de prisión a cada una al estar acusadas por un delito de lesiones. Sin embargo, al haber indemnizado antes de la vista oral y al no tener antecedentes penales, el juez ha acabado suspendiendo las penas de prisión a estas tres cuatro personas, condicionado todo a que no vuelvan a delinquir en un plazo de tres años. Los acusados mostraron su conformidad ante la resolución de la Audiencia Provincial.Mientras, la otra pareja implicada, como estaba acusada por una falta de lesiones, quedó absuelta en virtud de la reforma de la ley y no se les condenó finalmente.

Después de nueve años de aquella pelea el asunto ha podido zanjarse en los juzgados.