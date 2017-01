El pleno aprueba de forma definitiva los presupuestos municipales

El pleno municipal acaba de dar luz verde de forma definitiva a los presupuestos de 2017, fijados en 211 millones de euros. El tripartito (PSOE, Compromís y Partido de Elche) junto a Ilicitanos por Elche han aprobado el expediente de las cuentas municipales para este ejercicio, definido por el equipo de Gobierno como el presupuesto "más social" de la última década. Por su parte, el Partido Popular e Ilicitanos por Elche han votado en contra

Asimismo, durante la sesión extraordinaria de hoy, el pleno ha confirmado la modificación del IBI, en el que se han duplicado las ayudas para familias desfavorecidas. También se ha aprobado modificar la ordenanza de utilización de espacios públicos con mesas y sillas y la tasa de recogida de basuras. En estos apartados, Elche ha dado el visto bueno a que los bares y las tiendas tengan una reducción del 80% en la cuota de las terrazas cuando haya obras en la calle, así como en el importe por la retirada de residuos sólidos.

Durante el debate, el Ejecutivo local ha dado cuenta de las cinco alegaciones a los presupuestos presentadas por Ilicitanos por Elche, Podemos, la asociación Ágora d'Elx y la asociación Volem Palmerar, todas ellas rechazadas por no ajustarse a las causas legales susceptibles de alegación, según ha defendido la concejal de Hacienda, Ana Arabid.

Por su parte, desde el PP han lamentado que el triparto no haya recudido el IBI y ha criticado una subida del tipo impositivo del 0,81 al 0,86%. Desde Ilicitanos por Elche, denunciaron también que no se haya bajado el IBI este año y no se hayan tenido en cuenta los fondos DUSI en la configuración de los presupuestos, pese a que no se sabe todavía si Elche tendrá acceso a estas ayudas.