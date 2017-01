El tardeo ilicitano coge fuerza

Aperturas recibió en 2016 un 15% más de peticiones para la ampliación de terrazas.

Varios empresarios del ocio nocturno de Elche quieren frenar la fuga de clientes a otras localidades los sábados por la tarde y la única solución que encuentran es potenciando el ya conocido tardeo. Una práctica que se resume en adelantar la juerga nocturna a la hora de la sobremesa. Algo que ya fue tendencia en tierras ilicitanas hace años y que, como pasa con el resto de modas, parece que se recupera.

El portavoz de la Asociación de Hosteleros de Elche (HostElx), Juan Carlos Altet, calcula que, en el último año, los locales que apuestan por el denominado tardeo se han triplicado. «Lo que antes solo se daba en dos o tres pubs de la ciudad ahora es algo que ya realizan alrededor de diez. Sobre todo, los que sitúan cerca de la plaza de la Merced», detalla este representante de los hosteleros, que también regenta uno de estos locales de ocio nocturno que reivindica esta nueva franja horaria orientada a la fiesta.

El concejal de Aperturas, Carlos Sánchez, indica que en su área también han percibido este aumento. No obstante, no es algo que puedan cuantificar a través de licencias, ya que estos negocios tienen derecho a poner música y copas desde que abren. «Lo hemos notado más al ver cómo se han incrementado el número de peticiones de ampliación de terrazas. En torno a un 15% y, curiosamente, de establecimientos que no estaban centrados en las copas, pero que han observado cómo su clientela, después de comer, quiere tomar algo y extender la sobremesa del sábado de una manera mucho más liviana», indica el edil.

De hecho, tanto Ayuntamiento como los comerciantes se están planteando fórmulas para potenciar el tardeo. «Si se hace de una manera controlada, es una manera de sacar a la gente a la calle y que se retroalimente el propio comercio. Además, consideramos que los que salen de fiesta por la tarde son mucho más cívicos y responsables que los que lo hacen por la noche. Aunque, insisto, si se desarrolla todo en su justa medida para que no tengamos que afrontar la batalla entre locales y vecinos que padece Alicante», argumenta Carlos Sánchez, además de reseñar que las estrategias municipales para que crezca el número de usuarios del tardeo ilicitano pasan por amenizar el ambiente con actividades culturales y gastronómicas. «Ya hemos hecho pruebas de introducir pequeños conciertos en algunos locales por la tarde. Es algo que también mejoraremos cuando se apruebe la modificación de la Ordenanza de Ruido», manifiesta.

El secretario de la Asociación de Empresas de Restauración y Afines de Elche (Aserae), Julio Giménez, es más partidario de potenciar el tardeo tanto con acciones que potencien la gastronomía como, más específicamente, la coctelería. «Nosotros, por ejemplo, estamos promoviendo talleres para que los camareros sepan servir una copa en condiciones y eso nos diferencie de otras ciudades. Tampoco estaría mal realizar catas de vino y degustaciones de productos no solo de cara a la tarde sino también al mediodía», afirma.

Este tardeo ilicitano trata de imitar otros modelos implantados en otras ciudades cercanas como Alicante o Murcia. Juan Carlos Altet, de HostElx, destaca que «en Alicante es un motor económico brutal del que se beneficia hasta la tienda de ropa para niños que hay frente a los bares». El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Dama d'Elx, Bernardo Sánchez, también ve positiva esta dinámica «si se hace de manera racional». Entre otras cosas, «porque así la gente que iba a Alicante y bebía evitamos que conduzca», dice. Algunos propietarios son algo más agoreros y creen que este nuevo modelo de negocio solo cobra fuerza en fechas señaladas, como las navideñas.