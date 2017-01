Carlos González: «Ningún Consell había reconocido el esfuerzo de la ciudad»

Aún no está todo hecho, pero el alcalde de Elche, Carlos González, interpreta el compromiso de su jefe de filas y presidente de la Generalitat, Ximo Puig, como una pequeña victoria. «Los acuerdos alcanzados son de una extraordinaria relevancia para la ciudad, y muestran el compromiso inequívoco del Consell y de su president con Elche», subraya el regidor ilicitano. En este sentido, incide en que «ningún president de la Generalitat, ningún Consell, había reconocido el esfuerzo de la ciudad y mucho menos la deuda con el municipio». Ahora bien, González no esconde que esa compensación, que se traducirá en inversiones para la ciudad y que tiene un «gran valor político», no va a ser inminente, como matiza, «por la grave situación financiera que este Consell ha heredada de los gobiernos del PP». m. p.