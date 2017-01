El Ayuntamiento eleva el coste de los terrenos de la UMH a 43 millones por las expropiaciones y los intereses

Los informes pasarán por junta de gobierno, para, luego, remitirlos a la Generalitat. Puig se comprometió en abril a compensar con inversiones la deuda histórica.

Se ha especulado mucho hasta la fecha con el coste real que la cesión de terrenos para la Universidad Miguel Hernández ha tenido para las arcas municipales ilicitanas. Ahora dos informes, uno de Tesorería y otro de Patrimonio, elevan a algo más de 43 millones de euros lo que ha desembolsado el Ayuntamiento de Elche, entre expropiaciones e intereses abonados, pero también los que están pendientes de pagar hasta la total amortización de los préstamos. No obstante, la intención del equipo de gobierno, con el alcalde, Carlos González, a la cabeza, es que esos datos no se queden sólo sobre el papel. Por eso precisamente, los documentos deben pasar este mismo mes por la Junta de Gobierno, para, posteriormente, elevarlos al Gobierno valenciano. El objetivo no es otro que eso sirva de base para que el jefe del Consell, Ximo Puig, cumpla con lo prometido: devolver lo que los ilicitanos pusieron en su día para la UMH con un plus de inversiones.

Fue en el marco del encuentro celebrado en abril en el Palau de la Generalitat entre Carlos González y Ximo Puig cuando el Consell reconoció por primera vez que existía una deuda histórica con Elche por el coste que habían tenido para la ciudad esos terrenos. El jefe del Ejecutivo valenciano, en este sentido, se comprometía a saldar esa deuda. Eso sí, con dos matices. Por un lado, todo quedaba supeditado a que la Generalitat resolviera la grave situación financiera «heredada», como se resaltó y se sigue resaltando aún hoy. Y que se solucionara gracias al reconocimiento por parte de Madrid de la deuda histórica que también arrastra el Consell, pero también por la vía del tan demandado cambio del modelo de financiación autonómica. Por otro lado, como es lógico, el Ayuntamiento sería quien determinaría las cantidades que se han desembolsado para la UMH en este tiempo, pero a través de un informe municipal que se debería hacer llegar a la Generalitat.

Pues bien, Tesorería y Patrimonio ya han elaborado esos estudios en los que se detalla la superficie expropiada y cedida a la Universidad, el coste del suelo, los intereses pagados y los de demora, y el capital pendiente de amortización, así como una estimación de los intereses que habría que abonar hasta el vencimiento de los créditos solicitados.

De entrada, en el informe firmado por la jefa de sección de Gestión de Patrimonio se detalla que el Ayuntamiento adquirió para la UMH 687.826 m2 de suelo, de los que unos 248.300 se obtuvieron de forma gratuita, por cesiones obligatorias, mientras que el resto, 439.499 m2, por expropiaciones forzosas, tramitadas en cuatro fases. La expropiación de los terrenos de las dos primeras fases costaron 14,1 millones de euros; los de la tercera y cuarta fase, 25,6 millones. Al final, entre unos sectores y otros, se superaron los 39,7 millones de euros. El suelo, primero, fue cedido mediante escritura pública a la Generalitat y, posteriormente, a la UMH.

Mientras tanto, un segundo dosier, este firmado por el jefe del servicio de Tesorería y por la interventora, valora en 1,8 millones de euros los intereses desembolsados por el Ayuntamiento hasta el pasado 30 de junio por los préstamos con los que se financiaron las expropiaciones. A ello, habría que añadir 633.408 euros por los expedientes que no se incluyeron en planes de pago. El resultado: 2,5 millones de euros entre intereses de uno y otro tipo. No acaba ahí la cosa. A estas alturas, el capital pendiente de amortizar se sitúa en 15,3 millones, por lo que el informe estima que se deberán pagar 878.540 euros más en intereses.

Así las cosas, con estos puntos de partida, y tomando como referencia los dos informes, las cantidades que tendría que compensar el Consell superarían los 43 millones de euros. No es la primera vez que, desde el PSOE, tanto en el Gobierno local como en la oposición, se había reivindicado el pago de esa «deuda histórica» por los terrenos de la UMH, e incluso en algunos momentos se llegó a hablar de 50 millones. De momento, los informes con la valoración ya están. Ahora sólo queda que el Consell cumpla con lo prometido y acabe reintegrando esos importes.