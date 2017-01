Hawkers adquiere el canal de Youtube del alicantino MrGranBomba

El youtuber alicantino MrGranBomba, que saltó a la palestra mediática recientemente por un polémico vídeo en el que una persona le abofeteaba por llamarle "Cara anchoa", le ha vendido su canal de Youtube a la famosa marca de gafas ilicitana Hawkers, tal y como precisaron a este diario fuentes cercanas a la operación. Un canal que contaba con medio millón de suscriptores, que el youtuber generó con sus bromas virales durante cinco años.

Ni la marca de gafas de sol ni el youtuber quisieron precisar, de momento, nada al respecto. Lo que sí pudo saber este diario, a través de las fuentes antes citadas, es que el acuerdo se terminó de cerrar ayer y que, al parecer, MrGranBomba no seguirá ligado a este canal ni formará parte del proyecto que Hawkers tiene pensado para el mismo, en el que no se había vuelto a subir un vídeo desde el polémico "Cara anchoa". Con esta compra la marca de adquiere, por la vía rápida, un mercado de más de 500.000 usuarios.

MrGranBomba ya había comenzado a esfumarse de las redes sociales, tras las críticas que comenzaron a lloverle tanto a él como a la persona que le propinó la bofetada. A principios de diciembre ya cerró su cuenta de Twitter y comenzó a vaciar su canal de Youtube. Al parecer, ya no tenía demasiadas ganas de continuar con un proyecto que hasta el mediático incidente no dejaba de crecer. De hecho, en una entrevista a este diario, aseguraba sentirse destrozado por todo lo ocurrido y pedía disculpas públicamente a la gente que haya podido ofender con su vídeos: "Me gustaría que se me perdonara", expresó.

Otro dato que confirma la operación de venta es que la url del canal que, hasta ahora, utilizaba MrGranBomba se encuentra totalmente vacía de vídeos. Solo permanecen los 519.572 suscriptores y se adhiere ahora el logotipo de Hawkers. Es más, si alguien hace una búsqueda en Google por "MrGranBomba", el primer resultado que aparece es Hawkers.