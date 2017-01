Los campings cierran un año de récord con 4,5 millones de pernoctaciones y al completo

Los resorts llenan sus plazas para despedir el 2016 ya que a los turistas de invierno se unen los nacionales que cambian la casa rural por bungalows.

Los campings de la provincia han cerrado un año de récord en el que han llegado a cuatro millones y medio de pernoctaciones, lo que supone un aumento de un 11% con respecto a las cifras del pasado año. Además cierran el 2016 al completo ya que, si bien es cierto que la época invernal viene siendo tradicionalmente temporada alta para estos establecimientos, cada vez más españoles se apuntan a despedir el año en un camping y lo eligen como alternativa a la casa rural.

El presidente de la Asociación de Campings de Alicante, Juan Delgado, explica que los datos de 2016 son «muy positivos, porque en los últimos años nos hemos especializado en desestacionalizar el turismo en la temporada de invierno, lo cual aún nos deja un margen de mejora enorme en cuanto a la época estival y en Cataluña -la comunidad que más viajeros tiene de camping- no pueden porque no abren en invierno y está llegando al tope de pernoctaciones, mientras que Alicante y la Comunidad Valenciana en general, aún pueden crecer».

En este sentido, el responsable recuerda que «en diez años la comunidad ha crecido un 46% en pernoctaciones y Cataluña únicamente un 20%, con lo cual hemos crecido el doble». Así, se ha pasado de tener 2,7 millones de pernoctas en 2005 a las 4,5 del 2016, lo que da idea de la velocidad de crecimiento de este sector en la provincia.

Estos datos dejan Alicante como la tercera provincia de España en cuanto a pernoctaciones. No obstante, según los datos del sector, los campings de Alicante tienen la estancia media anual más larga, con 18 días, seguidos muy de lejos por Murcia, donde la media es de 13 días.

Los buenos resultados de 2016 no se pueden atribuir a una sola causa. Según Delgado, «son muchas las variables que han coincido y no se puede decir hasta qué punto ha influido cada cosa». No obstante, el responsable señala que ha influido la búsqueda de destinos más seguros por parte de aquellos que antes cruzaban al norte de África y se dirigían a países como Túnez, pero que ahora se quedan en Alicante. Del mismo modo, también se puede tener en cuenta una cierta recuperación económica y la mejora de las instalaciones y de la promoción tanto a nivel particular como a nivel de la federación, explica Delgado.

Así, el hecho de que los camping cada vez ofrezcan más servicios está atrayendo a nuevo público, fundamentalmente turistas nacionales que buscan una cabaña o bungalow.

El responsable del camping de La Marina, Patrick Le Metayer, apunta que este tipo de alojamiento es requerido por muchos españoles que vienen a pasar cortas estancias en el camping, como es el caso de estas fechas, para las que ya los tenían ocupados desde hacía más de un mes.

En el mismo sentido, el director del camping Marjal Costa Blanca, Enrique Folgado, apunta que se trata de un alojamiento muy solicitado. Además, el responsable destaca que también tienen mucho éxito los servicios que disponen como camping resort. Un concepto que les lleva a ofrecer modalidades de alojamiento que incluyen incluso la media pensión o pensión completa y el alojamiento incluso en caravanas que se alquilan «y que tienen mucho éxito, sobre todo por los niños, que quieren vivir la experiencia».

También en Benidorm desde los campings Armanello y Arena Blanca corroboran esta tendencia positiva del sector, que les mantiene llenos todo invierno y totalmente al completo en fechas señaladas.