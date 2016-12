Un galope que emociona

A lomos de Luz 14 el jinete Francisco Sanmartín vivió ayer con más ilusión que nunca la carrera de Cantó. El encargado de representar al guardacostas ilicitano que encontró el arca con la Imagen de la Virgen de la Asunción y el consueta del Misteri en la playa del Tamarit no defraudó y resolvió la carrera en 1'47 minutos, y sin incidentes. El año pasado se realizó en 1'45, y los anteriores en 1'48 y 1' 53 minutos.

«He disfrutado más que nunca de la carrera», confesó Francisco Sanmartín nada más bajarse del caballo, a la vez que dijo que volver a representar a Cantó «ha sido un regalo y lo he querido aprovechar». Sanmartín ha vuelto a ejercer de Cantó tras unos años de descanso en los que la responsabilidad recayó en Jerónimo Tripiana. Aún así, Francisco Sanmartín indicó que había preferido «asegurar en la carrera después del pequeño susto que he tenido esta mañana con un cohete que ha sorprendido al caballo, pero ha salido muy bien. Estoy satisfecho».

De esta forma, se completaba parte de la historia en torno al hallazgo de la Patrona de Elche, que dice que una vez que el guardacostas Francesc Cantó la encontró en la playa se dirigió al galope hasta el Ayuntamiento para comunicarlo a las autoridades locales. Este año, a diferencia de los anteriores, no se realizó la representación teatral de lo que pudo acontecer en 1370, y en la que participaba el Concejo de la Villa, con el Justicia mayor.

Al igual que por la mañana, sobre las 15 horas destacó la participación de los ilicitanos que se echaron a la calle para ver a Cantó galopando. Muchas familias con niños se agolpaban en las calles por las que transcurrió la carrera desde el Hort de les Portes Encarnaes hasta llegar a la Plaça de Baix. Uno de los tramos más concurridos fue el de la calle Alfonso XII. No obstante, por todo el recorrido los aplausos acompañaron al guardacostas y le animaron a seguir con su caballo.

Una vez en el Ayuntamiento, la Corporación municipal y la Sociedad Venida de la Virgen ofrecieron un refrigerio a Cantó, donde aprovecharon para felicitarle. En este sencillo acto el presidente de la Sociedad Venida de la Virgen, José Manuel Sabuco, realizó un llamamiento a los ilicitanos que quieran desempeñar el cargo de Cantó. En este sentido, Francisco Sanmartín indicó: «Yo mismo he propuesto a varias personas, ya que es un cargo muy bonito y una experiencia que deberían vivir más ilicitanos».

Por su parte, el alcalde de Elche, Carlos González, aseguró que recibir a Cantó a las puertas del Ayuntamiento «es todo un honor, un momento que se vive con gran emoción». El alcalde también subrayó la alta participación de estas celebraciones.

Tras la carrera de Francesc Cantó dio comienzo la romería-procesión para llevar a la Imagen de la Virgen de la Asunción hasta la basílica de Santa María. La comitiva, con gigantes y cabezudos, el coro de heraldos y representantes de las comisiones y entidades festeras, salió de la Plaça de Baix en dirección al Hort de les Portes Encarnaes para recoger a la Patrona.

Desde allí, se puso rumbo hacia Santa María, dando pie a un mar de estampas llenas de sentimientos, fruto de las salves que los vecinos de El Raval dedicaron a la Patrona. A la llegada de la Virgen a la basílica de Santa María se interpretó el himno de la Venida.