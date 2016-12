El PP denuncia el abandono y la suciedad del huerto de Sansano de Elche

La concejal del grupo municipal popular de Elche, Erica Sánchez, ha denunciado esta mañana la situación de abandono en la que se encuentra los alrededores del huerto de Sansano o del Filador en el barrio de Portes Encarnades. Sánchez ha señalado que tras varias visitas a la zona "y viendo que cada vez se agravaba más la situación de abandono, hemos decicido denunciarlo. El huerto de Sansano se encuentra incluido dentro de los huertos reconocidos por la Unesco, a las espaldas del conocido huerto de la Virgen. Allí encontramos una amplía zona llena de escombros, con restos de obra y basura que llevan abandonado muchos meses sin que se haga nada al respecto", según indican en una nota de prensa.

Sánchez ha reiterado que este espacio se encuentra además muy cerca de las viviendas del barrio y en una zona de paso para las personas que se desplazan a la ladera del río Vinalopó." La basura y los escombros, además de producir una mala imagen, pueden poner en riesgo a las personas. A todo ello hay que sumarle una nave industrial abandonada con fácil acceso, cuyo techo de fibrocemento está bastante deteriorado y roto, algo que nos preocupa por la emisión de las partículas cancerígenas que pueda emitir", según agregan.

Sánchez ha añadido que no sólo hay fibrocemento en ese lugar "sino que en la zona hay bastantes escombros de este tipo por el suelo. Además, encontramos en ese mismo espacio unas antiguas casas de huertos en estado de ruina, con algunas paredes y techos en mal estado, peligrosos para alguien que se acerque hasta allí".

Desde el grupo municipal popular se ha solicitado al equipo de gobierno que se tomen medidas para mejorar esta situación que afecta a un espacio natural de la ciudad, que se realice una actuación inmediata en la zona "para no tener que contemplar este desolador paisaje. No entendemos cómo desde el Ayuntamiento no se actúa en una zona de nuestro Patrimonio de la Humanidad, que da acceso al río Vinalopó y en la que están implicadas varias concejalías de Elche como Medio Ambiente, Vía Pública y Urbanismo", añaden en la misma nota.