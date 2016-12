Podemos pide al conseller Marzà un arqueólogo independiente para el Mercado Central de Elche

El Cercle Podem Elx Centre se acaba de dirigir directamente al conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzá, para trasladarle su preocupación por las obras que se están llevado en la planta baja del Mercado Central, para determinar si existen nuevos restos arqueológicos de valor además de los localizados junto al inmueble, esto es, unos segundos Baños Ärabes de época islámica. En este sentido, reclaman un arqueológo independiente ajeno a cualquier interés de la empresa concesionaria.

Antònia Macià, en representación de este círculo de Podemos Elche, le informa al conseller que hace unos días comenzaron estas obras y que a pesar de que se han colocado cámaras para seguir la evolución de las mismas, «nos preocupa mucho que sea el personal contratado por la empresa privada la que evalúe la importancia o no de lo que se está encontrando. Ninguno tira piedras sobre su tejado».

La vecina indica que como vecinos no pueden estar mirando todo el día las cámaras, y que además no tienen acceso a las obras, ni tampoco son expertos, «pero sí estamos consternados porque nuestro alcalde y regidores no están poniendo las medidas necesarias para dar transparencia y responsabilidad con este proceso, que afecta a nuestro patrimonio tal y como prometieron en sus campañas electorales».

Por todo ello, consideran que debe ser un arqueólogo externo, nombrado por la Conselleria de Cultura –«puesto que no hay arqueólogo municipal»–, quien supervise estas tareas, y piden a Marzà que, como las obras ya están en marcha, se recoja a la mayor brevedad esta demanda.

Esta misma petición ya la hizo unos días atrás un colectivo ciudadano que también está muy preocupado por el futuro del Mercado Central y por la protección del patrimonio histórico local.