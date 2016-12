Desplazan una grúa para adelantar el desmontaje del soporte publicitario caído

Una grúa de grandes dimensiones se desplazó ayer hasta el lugar de la Ronda Oeste donde el domingo cayó al suelo el gran soporte publicitario de cuatro caras que no pudo aguantar el temporal. La maquinaria, y varios camiones, trataban de colaborar en las tareas de desmontaje de la estructura, de gran peso. Según informaron el lunes fuentes de la propiedad de esta instalación, los trabajos se pueden prolongar incluso más de una semana, dada la gran envergadura de la misma.

El soporte vencido, ubicado junto a una gasolinera, cayó sin causar daños personales ni materiales a terceros y, según el Ayuntamiento, incumple la normativa de publicidad porque tiene más de 120 metros cuadrados de superficie, no así la urbanística. No obstante, el departamento de Infracciones Urbanísticas es el que deberá estudiar si cabe alguna posible sanción.

Los técnicos municipales emitieron su último informe negativo el pasado 6 de octubre y, tras el plazo de notificación y alegaciones, la junta de gobierno tiene previsto abordar este asunto el viernes.

Por su parte, el grupo municipal del PP que dio a conocer la situación de que el soporte publicitario carecía de licencia, se preguntaba ayer que, si lo que se incumple es la normativa de publicidad, por qué se va a iniciar un expediente de infracción urbanística. El PP critica a su vez que hayan transcurrido más de 20 días desde que se supiera el 29 de noviembre que no había ninguna alegación por parte de la empresa, y que no hubiera «ni una sola actuación» por parte del Ayuntamiento, de ahí que exijan responsabilidades al coordinador y al edil de Urbanismo y al alcalde «por no tomar las medidas adecuadas en este caso».

Por otra parte, distintos expertos subrayaban ayer en distintos foros el hecho de que, al parecer, la estructura no estaba anclada al firme, sino que simplemente contara con una serie de contrapesos que fueron vencidos por el viento.