Lío a la vista si no pasa el Elche

Si se da ese caso el club ilicitano reclamaría y pediría jugar la final por el ascenso.

Nadie dentro del entorno del Elche ni espera, ni desea que el conjunto ilicitano caiga eliminado el domingo por el Sporting B, pero si ocurre esa desgracia se pueden dar una serie de circunstancias que provocarían un auténtico lío, tanto para los dos equipos como para la Liga de Fútbol Profesional y para la Real Federación Española de Fútbol.

Se puede dar el caso de que el filial gijonés elimine a los franjiverdes y solo cuatro horas después de terminar el encuentro en Mareo se quede sin opciones de poder ascender. El primer equipo sportinguista juega, también el domingo, a las ocho y media, su partido de vuelta de las semifinales del «play-off» de ascenso a Primera División y en el partido de ida disputado en Valladolid perdió 3-1. Si el conjunto de Baraja, que no lo tiene fácil, no es capaz de remontar la eliminatoria, el Sporting B no tendría ninguna posibilidad de ascender a Segunda División porque su primer equipo continuaría en la categoría de plata.

Si se produce ese supuesto, aunque en el club ilicitano solo piensan en superar la eliminatoria en el terreno de juego y no contemplan la eliminación porque confían en sus futbolitas, ya han advertido de que no se quedarían de brazos cruzados e intentarían que fuese el Elche el que disputase la final por el ascenso a Segunda División, ya que en el caso de que jugase el filial sportinguista el equipo que se enfrentase a ellos podría tener el ascenso asegurado.



Sin una normativa clara

En el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol no existe ningún estatuto que contemple ese posibilidad. Sólo existe el artículo 191, sobre las categorías de los equipos, que en su apartado 4 recoge que «si alguno de los equipos con derecho a ascender de Segunda División B a Segunda no cumpliera con los requisitos establecidos por la Liga de Fútbol Profesional (LFP) o quedaran plazas vacantes por cualquier otro motivo en esta categoría, excepto en el supuesto de descensos por impagos de deudas, dichas plazas podrán ser ocupadas, a elección de la LFP, por los mejores clasificados de aquellos que tuvieran que descender, ascender a los siguientes clasificados después del último ascendido de Segunda División B o no cubrirlas».

Eso sería en el caso de que el Sporting B jugase la final. Además, esa vacante podría ser para el conjunto al que se enfrente en esa final o según la norma también podría ser para el otro equipo que pierda la otra final por el ascenso. Además, quien tendría más posibilidades de cubrir esa plaza sería la Cultural Leonesa que es quien ha descendido como cuarto por la cola de Segunda División.

Sin embargo, en el caso de quedar eliminado en las semifinales y que el primer equipo del Sporting de Gijón también cayese en su enfrentamiento contra el Valladolid, el Elche argumentaría que el filial gijonés no debería disputar la eliminatoria final porque no tendría ninguna opción de subir.

Esa posibilidad remota está sobre la mesa de las oficinas del Martínez Valero. Nadie piensa, ni quiere que se tenga que llevar a cabo porque sería con motivo de la eliminación del conjunto ilicitano, pero en caso de producirse, la entidad franjiverde pondría toda la maquinaria jurídica a funcionar para intentar que el Elche fuese repescado.



Pacheta pide aclarar todo

Cuando a Pacheta se le preguntó ayer por esta situación y porque los jugadores del Sporting B podrían estar un poco bajos de moral al ver que su primer equipo perdió 3-1 en Valladolid y tiene difícil superar la eliminatoria, lo que les dejaría sin opciones de ascender, el técnico franjiverde comentó que «en estos momentos, ni se me pasa por la cabeza caer eliminado. Y lo que pueda afectar ese resultado en los futbolistas del filial me da igual. Solo me preocupa mi equipo y superar la elimiantoria».

No obstante, el preparador franjiverde sí que se mostró crítico con el hecho de no conocer las normas que pueden regir a esa posible situación y a todo lo que rodea a los filiales en las fases de ascenso, como ocurrió con el Fabril, filial del Deportivo de La Coruña, que a pesar del descenso de su primer equipo a Segunda, sí que disputó la primera eliminatoria, en la que cayó frente al Extremadura y algunos rivales como el Fuenlabrada o el Rápido de Bouzas, que fue quinto del grupo I y podría haber ocupado su plaza, se quejaron y pidieron que no entrase en el sorteo para evitar problemas.

«No se saben las normas y no están claras. Soy un implicado y a tres días de disputarse el partido no las tengo, ni están firmadas por nadie. Deberían aclarar todo y saber la normativa desde el principio. Hay que aclarar las cosas mucho antes dejar todo claro para que no haya ningún problema».

En el Elche esperan que toda esta situación polémica no se produzca, porque eso significaría que su equipo ha superado la elminatoria y se ha plantado en la final por méritos propios. Pero, por si acaso, están preparados para que pudiera ocurrir.