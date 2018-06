Pacheta: "No se me pasa por la cabeza caer eliminado"

Pacheta, técnico del Elche, ha ofrecido este viernes la rueda de Prensa previa al encuentro del vuelta de la segunda eliminatoria del "play-off" de ascenso que va a enfrentar el domingo (16 horas) al Elche con el Sporting de Gijón B, en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Mareo. El preparador franjiverde ha comentado que "estoy viendo al equipo muy bien en los últimos entrenamientos. Todos los futbolistas están con ganas de jugar y para mí es complicado hacer la lista de los 18 que se visten y la alineación".

El entrenador burgalés destaca que el ambiente que se respira en el vestuario es "tenso, pero a su vez los jugadores están concienciados y concentrados. Están como a mi me gusta. Voy buscando algún motivo para meterles caña, pero no encuentro más. No tengo detalles para exigirles más de lo que están dando. Además, cuando oigo o leo lo que dicen en los medios estoy muy orgullosos de ellos. Es un equipo maduro y ahora tenemos que reafirmarlo eliminando al Sporting B".

El técnico del Elche ha vuelto a insistir en que no se encuentra preocupado por tener que jugar en la Ciudad Deportiva de Mareo. "Me gusta ir más a Murcia y jugar en un gran ambiente como el que hubo en la Nueva Condomina, pero mi equipo ha sabido adaptarse a todos los campos y ambientes. Hemos jugado en campos pequeños y difíciles como el del Ebro, en Formentera o en Alcoy. El poder de adpatación que tenemos es el que nos está haciendo ser un conjunto potente. Estamos en una situación de recuperar ciertas sensaciones y lo estamos consiguiendo. Mi única duda es que yo pueda acertar en los once que salgan inicialmente".

Pacheta está convencido de que el Elche va a dar su nivel. "Va a ser un partido durísimo, pero somos el Elche y tenemos que intentar que impere nuestro juego, que es la esencia del fútbol. El equipo está con toda la energía para pasar la eliminatoria. Sabemos que nos vamos a enfrentar a un rival muy bueno y dio un nivel muy alto en el Martínez Valero. Contra nosotros todos los rivales dan la mejor versión, pero nosostros, también, estamos preparados para dar nuestro mejor nivel".

Sobre la ventaja de 2-1 que tiene el Elche y la posibilidad de salir a especular, el preparador franjiverde ha comentado que "no somos un equipo de espectular y cuanto más lejos estemos de nuestra portería mejor lo hacemos. Hemos ganado los tres partidos del play-off y hacer eso es muy difícil". En cuanto a lo qué le preocupa del partido del domingo ha señalado que "me preocupa todo, hasta el tiempo, porque parece que va a llover. No me quito esa tensión que existe en estos momentos de encima, pero estoy en un gran estado de felicidad. No sé si hay una tensión más excesiva de la que toca. Me preocupa como podamos estar nosotros, va a variar un poco el ambiente de los últimos partidos, pero si estamos bien y sabemos sujetarlos eso nos hará dar pasos adelante y ser optimista. Hemos marcado en todos los partidos fuera de casa y somos un equipo con mucho gol y un buen sistema defensivo".

Cuando se le ha sugerido que sería duro caer eliminado y que pocas horas después el primer equipo del Sporting también lo haga y dejaría a su filial sin poder ascender, Pacheta ha indicado que "ni se me pasa por la cabeza caer eliminado.Que el resultado del primer equipo del Sporting pueda afectar a la moral de su filial es problema suyo. Me da igual. Lo único que me preocupa que a tres días del partido no sepamos las normas. Son cosas que tendrían que estar aclaradas desde principio de temporada".

El preparador franjiverde también se ha referido al hecho de que el Elche se juega toda la temporada en Gijón y eso podría ser una presión extra. "Llevamos muchos partidos en los que nos estamos jugando la temporada. Contra el Mallorca para buscar el primer puesto, contra el Villarreal para buscar el segundo, contra el Cornellà para no complicarnos el play off, frente al Hércules para asegurar la clasificación....Somos el Elche y tenemos que salir a ganar. Además en el play off se ha disparado todas esas buenas sensaciones. Además, jugar fuera de casa nos puede venir mejor porque no vamos a tener esa presión de jugar antes 16.000 aficionados nuestros, que nos aprietan y eso nos puede dar cierta paz. De todas formas, es normal que haya tensión por lo que se juega el club, la ciudad, los propios jugadores y sus familias. Por ello, trato de quitarles presión y con los jugadores que son maduros dialogo y con a los inmaduros les doy un palo para que aprendan".



Posibilidad de Nino como titular

Por último, el técnico del Elche no ha querido dar pistas sobre el once inicial y sobre la posibilidad de que Nino esté en el equipo titular. "Nino es nuestro mejor jugador y lo tengo que cuidar. Todas las semanas me planteo esa posibilidad y le doy vueltas a la cabeza, pero tengo que analizar todo y lo que es mejor para el equipo. Con Nino de inicio tenemos muchas alternativas, pero igual en el minutos 60-70 lo tengo que cambiar. Luego si sale en los últimos 20 minutos, cuando el rival ya está maduro, aparece de verdad y hace dos goles. Lo tengo que valorar todo. Cuando juegan los futbolistas más asociativos como son Javi Flores, Nino, Benja, Collantes, Josan, Iván Sánchez podemos llegar mejor. Son muchos momentos lo que hay en un encuentro y tengo que analizarlos todos"