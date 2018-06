Locura por ver al Elche en Mareo

La falta de entradas dificulta el desplazamiento de la afición ilicitana.

«El fútbol es pasión y vamos a hacer todo lo posible por estar el domingo viendo a nuestro Elche en Mareo». Así se expresaba ayer un miembro de Pelucas Verdes, grupo de animación del equipo ilicitano, al comprobar que desde Gijón la entidad asturiana no está por la labor de enviar más entradas que las de cortesía a la entidad que dirige Diego García.

En ese deseo de ver el partido, la peña se puso ayer en contacto con tres empresas de grúas elevadoras de Gijón para intentar ver el partido desde fuera alquilando una de ellas. «Tenemos confianza en que nos permitan hacerlo. El no ya lo tenemos de antemano y no pensamos quedarnos de brazos cruzados», reconocía ayer Carlos Gil, uno de sus miembros, antes de dejar claro que «nosotros vamos a viajar con o sin entrada».

«La idea no es nuestra, sino del fútbol turco. Un seguidor del Denizlispor, equipo que se jugaba la permanencia en la Segunda División, que tenía prohibida la entrada al campo durante un año, alquiló una grúa, la colocó en los aldederores del estadio y se subió a ella con una bandera para ver el partido a varios metros de altura», apuntaba Gil.

El Sporting insiste en que no tiene entradas disponibles a pesar de que el Elche había solicitado cien entradas, además de las de protocolo. Debido al restrictivo aforo de las instalaciones de Mareo que establece el Plan de Autoprotección en cuestiones de seguridad, y la alta demanda de público que se prevé para dicho encuentro, el Sporting tan solo estaba dispuesto permitir el paso a un máximo de 1.170 espectadores. Ayer se barajó en aumentar en doscientos espectadores el aforo, pero siempre para la afición rojiblanca, por lo que se recomienda a los seguidores franjiverdes que no viajen sin entrada porque no van a tener acceso.



Pantalla gigante

Otra de las opciones que se barajan desde Elche es que se coloque en algún sitio de la ciudad una pantalla gigante para que el aficionado pueda ver el partido.

Fuentes del club ilicitano y del Ayuntamiento confesaban ayer que no se tenía en cuenta de momento poner en marcha esa idea.