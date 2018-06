El Sporting deja sin entradas al Elche para ver el duelo de Mareo

La afición del Elche no va a poder ver a su equipo el domingo en las instalaciones de Mareo en el duelo que le enfrenta al Sporting B, a partir de las 16 horas, y con el pase a la tercera ronda del "play-off" en juego. El club ilicitano había solicitado cien entradas, además de las de protocolo, pero desde la entidad rojiblanca se asegura que no cuentan con localidades ya que el recinto del conjunto asturiano se ha visto reducido a 1.170 personas por «cuestiones de seguridad».

Debido al restrictivo aforo de las instalaciones de Mareo que establece el Plan de Autoprotección en cuestiones de seguridad, y la alta demanda de público que se prevé para dicho encuentro, el Sporting tan solo podrá permitir el paso a un máximo de 1.170 espectadores. Por ello, se informa a la afición franjiverde que en taquilla no se van a vender entradas.

Para acceder al recinto el día del partido será necesario disponer de una entrada, que se entregará a los abonados que pasen a retirarla por las taquillas de El Molinón, hasta agotar existencias, siempre con el aforo máximo legal establecido.

El encuentro será televisado y se podrá seguir desde Elche. Se ha especulado con poner alguna pantalla gigante en el Martínez Valero, pero desde el club se asegura que técnicamente no es posible