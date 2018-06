Evita hablar de los gastos de Larrea para viajar al Mundial

? Luis Rubiales no quiso entrar a valorar las declaraciones de Juan Luis Larrea, anterior presidente de la RFEF, quien le acusó de lanzar una campaña de desprestigio contra su gestión a causa de los gastos del viaje de personal federativo y familiares a Rusia. «No quiero hablar de esto en un día tan maravilloso», dijo Rubiales, quien tampoco quiso hacer público si hay acuerdo sobre las primas que recibirán los jugadores en el Mundial. «Las cosas del vestuario se quedan en el vestuario. Dicen que estaba cerrado, pero llevo dos semanas aquí y no he visto nada cerrado», sentenció antes de reconocer que se estudiará una reestructuración de la Segunda B.