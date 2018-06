El Elche solicita un esfuerzo al Sporting para que le ceda al menos 100 entradas

La afición del Elche lo va a tener complicado para ver a su equipo el domingo en las instalaciones de Mareo en el duelo que le enfrenta al Sporting B, a partir de las 16 horas. El club ilicitano ha solicitado cien entradas, además de las de protocolo, pero va a ser muy difícil conseguirlas ya que el recinto del conjunto asturiano se ha visto reducido a 1.170 personas por «cuestiones de seguridad».

Debido al restrictivo aforo de las instalaciones de Mareo que establece el Plan de Autoprotección en cuestiones de seguridad, y la alta demanda de público que se prevé para dicho encuentro, el Sporting tan solo podrá permitir el paso a un máximo de 1.170 espectadores.

De este modo, para acceder al recinto el día de partido será necesario disponer de una entrada, que se entregará a los abonados que pasen a retirarla por las taquillas de El Molinón, hasta agotar existencias, siempre con el aforo máximo legal establecido.

A lo largo del día de hoy se conocerá la opinión de la entidad asturiana, pero ya ayer se aseguró al club ilicitano que estaban atados de pies y manos y no podían hacer mucho más. De esta forma, los seguidores del Elche no podrán desplazarse a Asturias y la programación de viajes quedará suspendida si no se logran al menos esas cien localidades.

En principio, si el Sporting de Rubén Baraja hubiera quedado tercero en la Liga regular, su partido ante el Valladolid estaba previsto para el sábado, lo que permitía al filial actuar el domingo en El Molinón. Pero la derrota en Córdoba dejó a los rojiblancos con la cuarta plaza y su encuentro lo disputan el domingo a las 20.30, lo que obliga a que el Sporting B-Elche se desarrolle en Mareo.