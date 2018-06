Gonzalo Verdú: "Hay que ir a Gijón a marcar un gol"

Gonzalo Verdú, defensa del Elche CF, confesó al final del encuentro frente al Sporting B, que tras el 2-1, "hemos hecho lo más difícil, aunque todavía no hemos hecho nada ". A su juicio "esta victoria está marcada por el gol que nos hicieron ellos que les puede servir para la vuelta". No obstante, el cartagenero piensa que "de puertas para adentro tenemos que transformar lo vivido tras el segundo gol de Nino en ilusión y ganas de seguir compitiendo. Nos queda la mitad. Hemos dado un paso pero nos queda mucho todavía".

"Si vas pensando en lo que te vale, puede salir lo que no. Desde que llegó Pacheta llevamos 14 partidos sin perder, y ningún equipo lleva tres victorias en play-off. Tenemos que seguir así, seguir reforzando conceptos para alcanzar la final", comentó el central antes de reconocer que en las instalaciones de Mareo, el próximo domingo "no vamos a salir a aguantar el resultado, porque no vale de nada. Al Cartagena le valía el empate a cero y mira. No podemos ir a pensar eso porque perderemos".

Gonzalo Verdú entiende que en la vuelta "ellos tienen que arriesgar, pero tenemos que ir a hacer un gol. Será un partido de mucha intensidad. El campo es lo de menos, aunque será más pequeño. Tenemos que saber lo que no vamos a encontrar e iremos a por cada balón. Se plasmará el trabajo de toda la semana en el domingo".

Finalmente catalogó a la afición franjiverde de "increíble" y agradeció todo su apoyo desde la grada.