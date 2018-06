Elche CF: Nino es muy grande

Nino tenía que ser. El almeriense que salió, en el minuto 58, marcó dos golazos y dio la vuelta al marcador ante el Sporting B. El 2-1 pone en ventaja al Elche en la eliminatoria de ascenso a Segunda División en un partido que tuvo perdido hasta el minuto 75. En ese instante, Sory Kaba le puso un balón en el área a Nino y el de Vera empató. Y con el tiempo ya cumplido, Javi Flores centró sobre el área, y allí, de cabeza, Nino puso el 2-1 y desató la euforia en el Martínez Valero. El pase a la siguiente ronda está complicado, porque delante hay un gran rival, pero la remontada deja las espadas en todo lo alto y demuestra que este Elche está vivo. La afición pidió que el equipo saliera al campo para dar todo su apoyo.

El gol de Cristian Salvador, en el minuto 43, dejó un mal sabor de boca en el entorno franjiverde antes del descanso. Un balón sencillo desde la derecha, que no se supo defender, que el futbolista rojiblanco, de cabeza, lo mandó para adentro. El Elche comenzó bien y ya, en el minuto 4, Sory Kaba pudo adelantar al Elche, pero Dani Martín estuvo brillante abajo. El equipo ilicitano asumió el reto de llevar el control del partido, pero ese dominio no le sirvió para hacer daño al filial asturiano, con una gran velocidad para irse hacia arriba y con la estrategia como bandera. Los visitantes perdonaron en dos ocasiones, por mediación de Traver, pero en la más sencilla para defender mandaron el esférico entre los tres palos y pusieron el 0-1 en el electrónico. Los franjiverdes tenían como objetivo inicial no recibir ningún gol en su portería en el Martínez Valero y antes del descanso ya tenían uno en contra. Le faltó fluidez arriba al equipo de Pacheta y Dani Martín vivió bastante tranquilo. Sólo Sory Kaba intentó hacer daño entre los defensas rivales.

Tras el descanso, el Elche intentó ir a por el partido, pero cuando en realidad todo cambió fue cuando Nino saltó al campo y se asoció en la medular con Javi Flores. La calidad de ambos rompió a un Sporting B que no pudo parar la avalancha franjiverde en la recta final del encuentro. El equipo tuvo fe en la remontada y la consiguió. Falta ahora la vuelta.