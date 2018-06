Objetivo del Elche CF: Portería a cero...

Pacheta entiende que es clave que José Juan no saque un balón de su portería, pero dice que «en el caso de que nos marquen no podemos venirnos abajo»

La plantilla del Elche espera ya el duelo ante el Sporting B (domingo, 19 horas) con impaciencia. La semana se ha hecho muy larga y todos quieren que el árbitro pite ya el inicio del encuentro. Tras superar al Real Murcia, llega el filial rojiblanco, y hay que conseguir un resultado que permita afrontar la vuelta con garantías. El grupo que entrena Pacheta ha insistido durante los últimos días en la idea de que es primordial mantener la portería a cero, que José Juan no sea batido, por encima de cualquier otro concepto.

En esa dinámica, el lateral Sergio Blázquez, Tekio, tiene claro que lo ideal el domingo «es ganar y mantener la portería a cero», y afirma que enfrente habrá un rival al que «le gusta tener la posesión, son ofensivos y rápidos. Sabemos que debemos que estar atentos en las vigilancias».

Su compañero, el extremo franjiverde Josan, también califica como clave «no recibir goles» en el partido de ida, en el Martínez Valero. «En este tipo de enfrentamientos lo más importante es no encajar goles. Da igual si haces un buen partido aquí si luego haces uno malo allí. Pero es muy importante no recibir ningún gol porque si nosotros marcamos allí valdría doble».

Pacheta, técnico franjiverde, también reconoció ayer que es importante mantener la portería a cero, pero que no le obsesiona porque arriba tienen jugadores con una gran capacidad de desequilibrio. «Es un factor más, pero no podemos tener esta obsesión y que si nos hacen un gol nos hagan daño y nos desmonten», señala. El preparador burgalés entiende que «hay que sobreponerse en el caso de que te lo hagan e ir a por ellos. Veo al equipo que está capacitado y muy conectado. No estamos bloqueados, ni colapsados, sino alegres», dijo el preparador nacido en Salas de los Infantes, cree que el duelo ante el Real Murcia les ha hecho mucho mejores.

Un duro contrincante

Por otra parte, Tekio califica al filial rojiblanco como un rival duro, y añade que si ha quedado segundo en su grupo y está en la segunda ronda de la fase de ascenso «es por algo».

«Es un equipo peligroso, el más goleador de Segunda B. Será un partido difícil, pero el equipo confía en sus posibilidades y estamos en un buen momento de forma», explicó Tekio, quien recordó que el Elche acumula 13 partidos sin perder. Además, el defensa niega que los jugadores del filial puedan tener «más ilusión» que los del Elche por el ascenso.

Tekio descarta que el conjunto ilicitano vaya a modificar su habitual forma de jugar para adaptarse a las características tan ofensivas del Sporting B. «Son rápidos y ofensivos, por lo que tenemos que estar pendientes de las vigilancias, pero hay que ser fieles a nuestra filosofía, ponerle intensidad y correr como estamos corriendo», señaló, antes de reconocer que la experiencia acumulada por la plantilla del Elche puede ser un punto a favor de su equipo ante el filial del Sporting.